به گزارش تابناک، سلامت ریهها نقش حیاتی در کیفیت زندگی و عملکرد کلی بدن دارد. آلودگی هوا، مصرف دخانیات و استرسهای روزمره تهدیدی جدی برای سیستم تنفسیمان هستند. به همین دلیل مراقبت از ریهها بسیار مهم است. یکی از روشهای این مراقبت مصرف خوراکیهای مفید است. در ادامه به غذاهایی که دوست ریههایمان هستند اشاره کردهایم:
۱. مواد خوراکی سرشار از فیبر
بنابر تحقیقات، عملکرد ریهها با مصرف فیبر بیشتر بهتر میشود. تمشک، نخود، عدس، لوبیا، نان سبوسدار، برنج قهوهای، کینوا، گلابی و بروکلی مملو از فیبر هستند.
۲. قهوه
کافئین و پلیفنولهای موجود در قهوه، در کاهش التهاب و درنتیجه بهبود عملکرد ریهها موثرند.
۳. غلات کامل
مصرف غلات کامل، از جمله جو دوسر، برنج قهوهای و نان گندم کامل برای ریهها عالی هستند. این خوراکیها سرشار از فیبر و ویژگیهای آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی، حاوی سلنیوم و ویتامین E هستند که همگی سلامت ریه را تامین میکنند.
۴. سبزیجات برگسبز
سبزیجاتی مانند اسفناج و کلم پیچ حاوی کاروتنوئیدها هستند که خواص آنتیاکسیدانی دارند و میتوانند خطر ابتلا به سرطان ریه را کاهش دهند.
۵. لبنیات
خواص ضدالتهابی محصولات لبنی، خطر مرگ ناشی از سرطان ریه را کاهش میدهد.
۶. گوجهفرنگی
گوجهفرنگی و محصولات آن حاوی لیکوپن هستند که با کاهش التهاب مجاری تنفسی، عملکرد ریهها را بهبود میبخشند.
با مصرف مواد غذایی مناسب ریهها، سیستم تنفسیتان را سالم نگهدارید. همچنین بهتر است از مصرف یکسری از مواد خوراکی که التهابآورند و ریهها را در معرض بیماریهای گوناگون، مانند سرطان، قرار میدهند پرهیز کنید. از این مواد غذایی مضر میتوان به گوشتهای فرآوری شده، نوشیدنیهای گازدار شیرین یا الکلی، غذاهای سرخکردنی و چرب و نمک زیاد اشاره کرد. بیشتر این مواد غذایی التهابآور هستند و احتمال ابتلا به برونشیت مزمن، آسم و ذاتالریه را افزایش میدهند.
با مصرف مواد غذایی سالم و پرهیز از مضرها، سیستم تنفسیتان و عملکرد ریههایتان را سالم نگهدارید.
