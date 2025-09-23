کتلت گوجه فرنگی؛ غذایی خوشمزه از دل یونان

کتلت گوجه فرنگی نوعی کتلت بسیار خاص و خوشمزه با طعمی بی‌نظیر است که اصالت آن به کشور یونان بازمی‌گردد.

به گزارش تابناک؛ کتلت گوجه فرنگی یا توماتو کفتدس نوعی توپک سرخ شده با طعم گوجه فرنگی است که اصالت آن به جزیره سانتورینی در کشور یونان باز می‌‎گردد. این جزیره آتشفشانی زیبا علاوه‌بر طبیعت چشم‌نواز به داشتن گوجه فرنگی‌های خوش طعم و بی‌نظیرش نیز مشهور است تا جایی که موزه‌ای با نان «موزه گوجه فرنگی» در این جزیره برای بازدید گردشگران وجود دارد.

کتلت گوجه فرنگی با داشتن ظاهری ترد و سوخاری و بافتی نرم و دلنشین یکی از غذا‌های مشهور و مورد علاقه مردم یونان است که به عنوان نماد آشپزی تابستانی در این کشور شناخته می‌شود. اگر دوست دارید این غذای خاص و خوشمزه را با روشی آسان در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه کتلت گوجه فرنگی همراه ما باشید.

مواد لازم برای تهیه کتلت گوجه فرنگی

گوجه فرنگی متوسط: ۳ عدد

پیاز قرمز کوچک: ۱ عدد

شویده تازه و خرد شده: ۲ قاشق غذاخوری

نعناع خشک یا تازه: ۱ قاشق غذاخوری

پنیر فتا له شده: ۱۵۰ گرم

بکینگ‌پودر: ۱ قاشق چای‌خوری

آرد گندم: ۱۲۵ گرم

نمک، فلفل قرمز و پاپریکا: به میزان لازم

روغن زیتون: ۱ قاشق غذاخوری

روغن برای سرخ کردن: به میزان لازم

طرز تهیه کتلت گوجه فرنگی

برای درست کردن این کتلت خوشمزه ابتدا گوجه فرنگی‌ها را به صورت خیلی ریز و نگینی خرد کنید و داخل کاسه مناسب بریزید. پیاز را هم پوست بگیرید و به صورت خیلی ریز و نگینی خرد کنید و به گوجه خرد شده اضافه کنید.در مرحله بعد شوید خرد شده، نعناع، پنیر فتا له شده، کمی نمک، فلفل قرمز، پاپریکا و بکینگ پودر را اضافه کنید و هم بزنید.

حالا آرد را اضافه کنید و خوب مواد را هم بزنید و در آخر روغن زیتون را روی مایه کتلت بریزید و هم بزنید تا یکدست شود. مقداری روغن داخل ماهی تابه نچسب بریزید و روی حرارت ملایم اجاق گاز بگذارید تا روغن داغ شود، سپس به اندازه یک قاشق غذاخوری از مایه کتلت بردارید و داخل روغن داغ قرار بدهید تا با حرارت متوسط رو به بالا سرخ شود.

بعد از اینکه یک طرف کتلت سرخ شد و خودش را گرفت، کتلت را برگردانید تا سمت دیگرش هم سرخ شود. کتلت‌های گوجه فرنگی خوشمزه ما در این مرحله آماده سرو است. در یونان این کتلت‌ها را در کنار ماست هم زده و کمی روغن زیتون سرو می‌کنند، نوش جان.

نکات مهم

ـ در گذشته از پنیر منحصراً در سفره صبحانه استفاده می‌شد؛ اما امروز پنیر در تهیه و پخت انواع غذا‌ها کاربرد دارد. پنیر فتا (رسیده در آب نمک) یکی از انواع پنیرهاست که ریشه یونانی دارد و در ظاهر به پنیر لیقوان شبیه است. ارزش غذایی این پنیر بسیار بالاست که شامل مقادیر زیادی کلسیم و ویتامین‌های گروه B می‌شود. این پنیر نسبتاً شور است، به همین دلیل توصیه می‌شود در اضافه کردن نمک به غذایی که پنیر فتا دارد، دقت کنید.

ـ روغن زیتون به دلیل ارزش غذایی بالایی که دارد، در رژیم غذایی بسیاری از افراد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اما از آنجا که قیمت روغن زیتون خالص بالاست، معمولاً در هنگام عرضه در بازار با روغن‌های معمولی مخلوط می‌شود. درنتیجه از کیفیت آن کاسته می‌شود؛ بنابراین کسانی که به دنبال خرید روغن زیتون هستند، اغلب می‌پرسند که چطور روغن زیتون اصل را تشخیص بدهیم. البته تشخیص خالص بودن روغن زیتون کار چندان ساده‌ای نیست. با این حال کارشناسان برای تشخیص روغن زیتون اصل سه روش را به شرح ذیل ارائه داده‌اند:

۱- برای انتخاب روغن مرغوب بهتر است که اول آن را ببویید. روغن زیتون خوب باید بوی میوه زیتون، سیب یا علف تازه بدهد که مربوط به نوع زیتون یا زمان برداشت آن است؛ بنابراین اگر بوی فلز احساس کردید، بدانید که روغن نامرغوب یا فاسد است.

۲- روش دوم برای تشخیص روغن زیتون اصل این است که آن را بچشید. اگر ۱ قاشق روغن زیتون را در دهان خود بریزید و در دهان بچرخانید و با استشمام هوا آن را فرو بدهید، باید بعد از چند لحظه در گلوی خود تلخی و تندی شدیدی احساس کنید. به نحوی که گلوی شما بسوزد. در بعضی موارد افراد به دلیل تندی بیش از حد روغن به سرفه می‌افتند. درست پس از ۱ دقیقه مزه تلخی و تندی از بین می‌رود و خوشمزه می‌شود. ضمن اینکه فرد با خوردن این روغن در دهان خود احساس چربی نمی‌کند. با خوردن روغن زیتون اصل در ابتدای زبان احساس شیرینی و در انتهای آن احساس تلخی و سوزش خواهید داشت.

۳- روش بعدی برای تشخیص روغن زیتون اصل رنگ آن است. رنگ روغن زیتون باید زرد مایل به سبز باشد. البته رنگ روغن زیتون معیار مناسبی برای تعیین کیفیت روغن نیست؛ زیرا به‌راحتی می‌توان در آن تقلب کرد.