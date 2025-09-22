En
بازگشت ساعت کار شعب و ادارات بانک‌آینده از ابتدای مهر1404 به روال پیشین

ساعت کاری شعب و ادارات مرکزی بانک آینده از روز سه‌شنبه 1 مهرماه 1404 به روال عادی باز می‌گردد.
به‌ گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک‌آینده؛ بر اساس ابلاغ مصوبه هیات دولت ساعت کاری شعب و ادارات مرکزی بانک‌آینده از روز سه‌شنبه یکم مهرماه 1404 اعلام شد.
در همین راستا، تمام شعب بانک آینده در سراسر کشور از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 07:30 تا 14:30 و روزهای پنج‌شنبه از ساعت 07:30 تا 12:30 آماده ارائه خدمت به مشتریان گرامی خواهند بود.
ساعت کاری ادارات مرکزی بانک‌آینده نیز در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 07:15 تا 16:00 می‌باشد.
 
شایان ذکر است؛ ساعت کاری شعب برخی استان‌ها تابع ابلاغیه‌های صادره از سوی استانداری‌های ذیربط خواهد بود.
