پائز: پیاتزا عملکرد بسیار خوبی دارد

سرمربی اسبق تیم ملی والیبال ایران گفت: سرمربی جدید ایران عملکرد بسیار خوبی دارد و همچنین بازیکنانی که از سال گذشته می‌شناسم، همگی عالی کار می‌کنند.
به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون والیبال؛ موریس موتا پائز که در مانیل حضور دارد، درباره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان و دلایل حضورش در این شهر اظهار داشت: به اینجا آمدم، چون مسابقات قهرمانی جهان همیشه دیدنی است. دستیارانم را هم از کره آوردم تا این بازی‌ها را تماشا کنند. دیروز در سالن حضور داشتیم و امروز متأسفانه آخرین روز ماست، اما واقعاً خوشحالم که در این رقابت‌ها حاضر هستم. می‌دانم که بازی‌های بسیار خوبی در انتظار است و همه از این تورنمنت لذت برده‌ایم.

تابستان بسیاری از دیدار‌های لیگ ملت‌ها و همچنین چند مسابقه از مرحله گروهی قهرمانی جهان را تماشا کردم. بسیار خوشحالم که علی حق‌پرست بازیکن ایرانی را در تیم وریکا همراه دارم؛ این تجربه‌ای فوق‌العاده برای او خواهد بود.

تشخیص قهرمان کار آسانی نیست. می‌دانیم که لهستان همواره از مدعیان اصلی بوده و ایتالیا نیز همین شرایط را دارد. در بخش دیگر جدول، تیم‌هایی مانند ترکیه و ایالات متحده با ترکیب جوان خود عملکرد متفاوتی داشته و بسیاری را شگفت‌زده کرده‌اند. باید منتظر بمانیم و ببینیم چه رخ خواهد داد، اما بدون تردید این رقابت‌ها فوق‌العاده است و همه تیم‌ها توانایی پیروز شدن را دارند.

روبرتو پیاتزا سرمربی اسبق تیم ملی والیبال ایران مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان لیگ ملت ها
