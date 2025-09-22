En
واکنش بازرس گیلان به مرگ دو نوزاد در بندرانزلی

بازرس کل گیلان از بخش های مختلف بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی مانند رادیولوژی، فیزیوتراپی و درمانگاه بازدید و نحوه رسیدگی به مراجعین را بررسی کرد و خواستار رفع نواقص موجود شد.
واکنش بازرس گیلان به مرگ دو نوزاد در بیمارستان بندرانزلی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ احمد آقایی دوشنبه، ۳۱ شهریور در جریان بازدید از بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی که در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر درگذشت دو نوزاد در طول دو هفته گذشته در این بیمارستان انجام شد، ضمن برگزاری جلسه با مسئولان و پرستاران بخش‌های مربوطه، موضوع و علل فوت این دو نوزاد را در این بیمارستان بررسی و دستور پیگیری ویژه صادر کرد.

بازرس کل گیلان با اشاره به اینکه بحث فرزندآوری و جوانی جمعیت با تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری پررنگ‌تر شده است افزود: وظیفه حفظ سلامت مادر و فرزند از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی با انتقاد از عملکرد برخی پزشکان، برای پیگیری موضوع با معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان نیز بصورت تلفنی صحبت و بر پیگیری ویژه اتفاق پیش آمده تا حصول نتیجه تأکید کرد.

 آقایی اظهار کرد: در صورتی که در تحقیقات به قصور و یا کم کاری از جانب هر شخصی برخورد کنیم، قطعاَ با خاطیان احتمالی برخود قضائی صورت خواهد گرفت.

بازرس کل گیلان همچنین از بخش‌های مختلف بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی مانند رادیولوژی، فیزیوتراپی و درمانگاه بازدید و نحوه رسیدگی به مراجعین را بررسی کرد و خواستار رفع نواقص موجود شد.

