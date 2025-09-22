تکرار اظهارات خصمانه نتانیاهو علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه و در مقر وزارت جنگ این رژیم، چالشها در جبهههای مختلف را با «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم و «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش اشغالگر و اعضای ستاد در میان گذاشت.
نتانیاهو در این جلسه گفت: ما در نبردی هستیم که در آن دشمنان خود را شکست خواهیم داد و باید محور ایران را نابود کنیم و این در دسترس ماست.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: ما مصمم هستیم که به تمام اهداف جنگی دست یابیم و اطمینان حاصل کنیم که غزه تهدیدی برای اسرائیل نباشد. غزه نباید در آینده هیچ تهدیدی برای اسرائیل ایجاد کند.
نتانیاهو با بیان اینکه «سال آینده برای امنیت اسرائیل تاریخی خواهد بود»، ادعا کرد رژیم صهیونیستی مصمم است که نه تنها در غزه، بلکه در سایر عرصهها نیز به اهداف خود دست یابد تا «فرصتهایی برای امنیت، پیروزی و صلح» ایجاد کند.
این اظهارات درحالی است که مقامات سیاسی و رسانههای رژیم صهیونیستی اعتراف میکنند نتانیاهو در رسیدن به اهداف جنگی خود شکست خورده است.
