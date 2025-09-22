خار پاشنه کابوس جدید زندگی شهری

خار پاشنه یکی از شایعترین علل درد پا در زندگی شهری است که به تدریج به معضلی جدی برای افراد پرمشغله تبدیل شده است. بسیاری از بیماران در ابتدا درد را نادیده میگیرند، اما با گذشت زمان فعالیتهای روزانه و حتی سادهترین حرکتها برایشان دشوار میشود. خوشبختانه با تشخیص به موقع و انتخاب روشهای درمانی مناسب میتوان این مشکل را کنترل کرد.
خار پاشنه با علائم مشخصی همراه است که توجه به آنها میتواند از بروز آسیبهای بیشتر جلوگیری کند.
سبک زندگی شهری با همه مزایا، خطراتی برای سلامت پا به همراه دارد. ایستادن طولانی در مشاغل خدماتی یا کارخانجات فشار زیادی به پاشنه وارد میکند. استفاده از کفشهای رسمی و باریک که در محیطهای اداری رایج است، باعث تغییر در نحوه توزیع فشار میشود و زمینه را برای التهاب کف پا فراهم میکند. اضافه وزن یکی دیگر از عوامل مهم است، چرا که هر کیلوگرم وزن اضافی چند برابر فشار بیشتر به پاشنه وارد میکند. کمتحرکی و ضعف عضلات ساق نیز شرایط را بدتر کرده و درد پاشنه را مزمنتر میسازد. در نتیجه، خار پاشنه بیش از هر زمان دیگر به بیماری شایع عصر شهرنشینی تبدیل شده است.
تشخیص دقیق خار پاشنه اهمیت زیادی دارد زیرا بسیاری از بیماریهای پا علائم مشابه دارند. پزشکان برای شناسایی این عارضه از ترکیبی از معاینه بالینی و روشهای تصویربرداری استفاده میکنند.
در اولین مرحله پزشک با فشار روی پاشنه و کف پا شدت درد را بررسی میکند. ارزیابی دامنه حرکتی، توانایی ایستادن و راه رفتن نیز بخشی از این معاینه است.
پرسش از بیمار درباره سابقه فعالیت، مدت زمان درد و شرایط شغلی نقش کلیدی دارد. اغلب بیماران شهری گزارش میدهند که صبحها درد شدیدتری را تجربه میکنند.
رادیوگرافی ساده یکی از ابزارهای اصلی است. در این تصاویر خار پاشنه به صورت برآمدگی استخوانی در زیر پاشنه دیده میشود.
برای بررسی التهاب فاسیای کف پا و آسیبهای بافت نرم، سونوگرافی روش بسیار مفیدی است. این روش بدون اشعه بوده و ایمنی بالایی دارد.
بیشتر بیماران مبتلا به خار پاشنه میتوانند بدون نیاز به جراحی و تنها با روشهای غیرتهاجمی بهبود پیدا کنند. هدف این روشها کاهش درد، کنترل التهاب و بازگرداندن توان حرکتی است تا فرد بتواند بدون محدودیت به زندگی روزمره خود ادامه دهد.
تمرینهای کششی برای عضلات ساق و کف پا نقش مهمی در کاهش فشار روی پاشنه دارند. جلسات فیزیوتراپی شامل حرکات کششی، ماساژ تخصصی و استفاده از دستگاههایی مانند اولتراسوند است که به تسریع روند بهبود کمک میکند.
داروهای خوراکی یا موضعی غیر استروئیدی التهاب را کاهش داده و درد بیمار را تسکین میدهند. پزشکان با توجه به شرایط هر فرد داروی مناسب را تجویز میکنند تا درمان موثر و ایمنی انجام گیرد.
کفشهای استاندارد و کفیهای طبی فشار وارد بر کف پا را متعادل میسازند. مشاوره انتخاب کفش و کفی مخصوص به بیماران باید حتما تخصصی و دقیق باشد تا از بازگشت علائم جلوگیری شود.
وزن اضافی یکی از مهمترین عوامل فشار روی پاشنه است. متخصصان ارتوپدی با برنامههای تغذیهای و ورزشی به بیماران کمک میکنند وزن خود را کاهش دهند و درد پاشنه را کنترل کنند.
حرکتهایی مانند کشش تاندون آشیل یا غلتاندن پا روی توپ تنیس از تمریناتی است که آموزش آنها به بیماران داده میشود تا بتوانند در خانه روند درمان را ادامه دهند.
در بیمارانی که با درمانهای اولیه بهبود نمییابند، تزریق کورتون یا داروهای ضدالتهاب در ناحیه درد میتواند تسکین قابل توجهی ایجاد کند. این روش باید توسط پزشک متخصص انجام شود زیرا تزریق نادرست ممکن است باعث آسیب به بافت شود. همچنین در سالهای اخیر تزریق پی آر پی (پلاسمای غنی از پلاکت) به عنوان یک روش نوین برای ترمیم بافتهای آسیبدیده مورد توجه قرار گرفته است.
اگر پس از چندین ماه درمان غیرجراحی همچنان درد ادامه یابد یا خار پاشنه بسیار بزرگ باشد، پزشک جراحی را توصیه میکند. در این روش زائده استخوانی برداشته میشود و فشار از روی فاسیای کف پا کاهش مییابد. جراحی معمولا آخرین گزینه است و تنها در موارد شدید به کار میرود.
پیشگیری سادهتر از درمان است. رعایت چند نکته میتواند خطر ابتلا را به حداقل برساند.
1. انتخاب کفشهای راحت و مناسب با کفی نرم
2. پرهیز از ایستادن طولانیمدت بدون استراحت
3. انجام تمرینات کششی برای عضلات ساق و کف پا
4. حفظ وزن در محدوده سالم
5. استفاده از کفی طبی برای افراد با صافی کف پا
6. توجه به دردهای اولیه و مراجعه سریع به پزشک
سخن آخر
خار پاشنه اگرچه شایع است، اما با آگاهی و مراقبت میتوان آن را کنترل کرد. بهترین راه مقابله، تشخیص زودهنگام و استفاده از روشهای علمی برای درمان خار پاشنه است. کلینیک ارکیده با استفاده از تجهیزات جدید، حرفه ای و به صورت اختصاصی، خار پاشنه شما را کنترل و درمان میکند.
