دانشمندان آمريکايي دريافتند عملکرد نادرست برخي از فرايندهاي مغزي در ديدن چهره موجب وسواس زشت بودن در افرادي مي شود که از بيماري "بد ريخت هراسي" رنج مي برند.

به گزارش تابناک به نقل از بیتوته؛ حدود دو درصد از مردم دنيا از بيماري "اختلال بدريختي بيني" (body dysmorphic disorder) و يا "بدريخت هراسي" (Dysmorphophobia) رنج مي برند. اين افراد زماني که در مقابل آينه مي ايستند خود را بسيار زشت و بدريخت مي بينند و به تدريج نسبت به اينکه در آينه نگاه کنند دچار وسواس و ترس مي شوند.

حدود يک چهارم از افراد مبتلا به اين بيماري در اثر رنجي که از ديدن چهره خود در آينه مي برند اقدام به خودکشي مي کنند. بسياري ديگر از آنها نيز تصور مي کنند که واقعا در چهره و بدن دچار نقص هستند و بنابراين بارها تحت عمل جراحي زيبايي قرار مي گيرند اما هرگز احساس خوبي از چهره خود ندارند.

اکنون گروهي از محققان مدرسه پزشکي دانشگاه لس آنجلس کشف کردند که مغز اين بيماران تصور چهره آنها را به روشي غيرواقعي پردازش مي کند. فعاليت مغز اين افراد هم در مراکز بصري و هم در سيستم جسم مخطط در لب پيشاني تغيير کرده است. براساس گزارش CNN، اين محققان کشف کردند که مورد اشتباهي در مغز اين افراد وجود دارد که مي تواند دليل اين باشد که اين افراد خود را زشت ببينند.

مغز 17 فرد "بد ريخت هراس" و 17 فرد سالم براي درک بهتر اين موضوع با کمک رزونانس مغناطيسي مورد بررسي قرار گرفت درحالي که تمام اين افراد به عکسي از چهره خود و يا عکس يک هنرپيشه معروف نگاه مي کردند. به اين ترتيب اين دانشمندان مشاهده کردند که در مغز "بدريخت هراس ها" فضاهاي مختلف نوروني لب پيشاني به روشي ناهنجار و غيرعادي روشن مي شوند. نتايج اين تحقيقات مي تواند به درک بهتر اينکه آيا اين اختلال ذاتي و يا اکتسابي است کمک کند.