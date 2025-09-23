En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چرا برخی آدم‌ها خود را زشت از دیگران می‌بینند؟!

آيا فکر مي کنيد صورت زشتي نسبت به سايرين داريد؟آيا اعتماد به نفستان بخاطر همين موضوع پايين است؟
کد خبر: ۱۳۳۰۰۵۶
| |
208 بازدید

چرا برخی آدم‌ها خود را زشت از دیگران می‌بینند؟!

دانشمندان آمريکايي دريافتند عملکرد نادرست برخي از فرايندهاي مغزي در ديدن چهره موجب وسواس زشت بودن در افرادي مي شود که از بيماري "بد ريخت هراسي" رنج مي برند.

به گزارش تابناک به نقل از بیتوته؛ حدود دو درصد از مردم دنيا از بيماري "اختلال بدريختي بيني" (body dysmorphic disorder) و يا "بدريخت هراسي" (Dysmorphophobia) رنج مي برند. اين افراد زماني که در مقابل آينه مي ايستند خود را بسيار زشت و بدريخت مي بينند و به تدريج نسبت به اينکه در آينه نگاه کنند دچار وسواس و ترس مي شوند.

حدود يک چهارم از افراد مبتلا به اين بيماري در اثر رنجي که از ديدن چهره خود در آينه مي برند اقدام به خودکشي مي کنند. بسياري ديگر از آنها نيز تصور مي کنند که واقعا در چهره و بدن دچار نقص هستند و بنابراين بارها تحت عمل جراحي زيبايي قرار مي گيرند اما هرگز احساس خوبي از چهره خود ندارند.

اکنون گروهي از محققان مدرسه پزشکي دانشگاه لس آنجلس کشف کردند که مغز اين بيماران تصور چهره آنها را به روشي غيرواقعي پردازش مي کند. فعاليت مغز اين افراد هم در مراکز بصري و هم در سيستم جسم مخطط در لب پيشاني تغيير کرده است. براساس گزارش CNN، اين محققان کشف کردند که مورد اشتباهي در مغز اين افراد وجود دارد که مي تواند دليل اين باشد که اين افراد خود را زشت ببينند.

مغز 17 فرد "بد ريخت هراس" و 17 فرد سالم براي درک بهتر اين موضوع با کمک رزونانس مغناطيسي مورد بررسي قرار گرفت درحالي که تمام اين افراد به عکسي از چهره خود و يا عکس يک هنرپيشه معروف نگاه مي کردند. به اين ترتيب اين دانشمندان مشاهده کردند که در مغز "بدريخت هراس ها" فضاهاي مختلف نوروني لب پيشاني به روشي ناهنجار و غيرعادي روشن مي شوند. نتايج اين تحقيقات مي تواند به درک بهتر اينکه آيا اين اختلال ذاتي و يا اکتسابي است کمک کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آینه صورت زشتی زیبایی چهره زیبا مغز وسواس وسواس زشت بودن خبر فوری
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چهره ترسناک این مرد بعد نجات از خودکشی
بهترین روش برای از بین بردن جای جوش و لک
واکنش لیلا حاتمی به حضور در لیست زیباترین زنان
این دانستنی‌ها، نگاهتان را به آرایش صورت تغییر می‌دهد
راهکارهایی برای رفع عوامل زشتی صورت
تشخیص بیماری گوش با نگاه کردن به صورت!
چگونه از ظاهر افراد شخصیت درونی آن‌ها را حدس بزنیم؟
چالشی برای اخاذی!
خرونینگن از خاص ترین شهرهای اروپا است به این دلیل...
مزایای تزریق چربی به صورت
آیا می‌دانید چرا آسانسورها آینه دارند؟
تعریف صورت حساب سود و زیان چیست؟
وسواس قابل درمان است
مواد غذایی که صورت‌تان را زیبا می‌کنند
افراد زيباتر بايد بيشتر خود را بپوشانند
خراش روی صورت برادر پرده از راز قتل خواهر برداشت
ظاهر خاص کشتی گیر ترکی!
چهره سرشناس استقلال در کنار خواننده مطرح در حرم حضرت عبدالعظیم
تعریف صورت جریان وجوه نقد چیست؟
شما شبیه ماشینتان هستید!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
پیشینه رقص مازنی رحمان عموزاد روی تشک
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۵ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۵۶ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۵ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۰ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۵ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۰۶ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۴ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۸ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۶۲ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005a0W
tabnak.ir/005a0W