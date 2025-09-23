آرایش غلیظ زیر پوست اقتصاد بی رنگ

آمارها نشان میدهد ایرانیها حدود ۴.۵ درصد از هزینههای خانوار را صرف لوازم آرایشی میکنند؛ رقمی که ۲ برابر میانگین جهانی است و ایران را به دومین مصرفکننده بزرگ منطقه پس از عربستان تبدیل کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ این عطش مصرف باعث شده سرانه استفاده از لوازم آرایشی در کشور ۲.۵ برابر میانگین جهانی باشد و سن شروع مصرف به ۱۴ سال برسد.
با وجود ظرفیت بالای تولید داخلی، بازار ایران همچنان در چنگ کالاهای قاچاق و بیکیفیت است؛ حدود ۱.۶ میلیارد دلار لوازم آرایشی از مسیرهای غیررسمی وارد میشود که بخش زیادی از آنها فاقد استانداردهای بهداشتی هستند و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی به شمار میروند.
از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید باعث تغییر ذائقه مصرفکنندگان شده؛ محصولات لوکس اروپایی جای خود را به کالاهای ارزانتر آسیایی و تولیدات داخلی دادهاند، در حالی که سهم برندهای اروپایی به شدت افت کرده است.
