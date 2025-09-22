به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از بیعملی فعلی در موضوع پوشش انتقاد کرده و «قاعدهداری پوشش اجتماعی» را ضرورتی دینی، عقلایی و عامل دوامِ اتحاد دانست.
حجتالاسلام قمی با اشاره به «بیهنریِ مسئولین سهیم»، هویت و شخصیت اجتماعی زنان را دستمایه هیاهوهای سیاسی توصیف کرد و نوشت: بیهنریِ همهی ما مسئولینِ سهیم، فرصتِ حضور اجتماعی بانوان و جوانان را بعضاً به مسیر اشتباه کشانده و دستاویزی برای سوء استفادهی بدخواهانِ مردم ساخته است. به سهم خودم شرمنده ملت فرهیخته و متدین ایران اسلامی هستم. متأسفانه آنچه در هیاهوی سیاسی فراموش شده است «هویت، شخصیت و نقش فاخر زن» است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، بروز رفتارهای ناشایست در این موضوع را همراه با «توهم غلبه» خواند و نوشت: «بروز علنیِ رفتار ناشایست» توهم غلبه ساخته است؛ چرا؟ چون در جامعه اصیل و با فرهنگ ایرانِ اسلامی، زشتی و ناپسندیِ اعمال هنجارشکنانه بیشتر به چشم میآید و جلب توجه میکند. «قاعدهداری پوشش اجتماعی» و «حفظ امنیت روانی و اخلاقی جامعه» ضرورتی دینی، عقلایی و عامل دوامِ اتحاد است.
قمی همچنین نوشت: دود بیتفاوتی و بیعملی فعلی در چشم خودمان میرود. همه موظفیم در «چارهاندیشیِ هوشمندانه و چندبعدی» و «اقدام عقلانی و انسانی» در اینباره تسریع کنیم. فرصتهای کمنظیری در دسترس ماست که غفلت از آنها، ما را در مقابل تاریخ و نسلهای آیندهی ایران شرمسار خواهد کرد. دودِ این بیتفاوتیها و بیعملیها در چشم خودمان میرود.
