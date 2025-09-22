به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتسال ایران در ادامه مسابقات مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶، با نمایشی مقتدرانه و برتری ۱۰ گله مقابل امارات، صعود خود به مرحله نهایی این رقابت‌ها را قطعی کرد.

طوفان ایران امارات را برد

شاگردان وحید شمسایی در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی، موفق شدند با نتیجه قاطع ۱۰ بر صفر از سد امارات بگذرند و پس از پیروزی ۱۲ گله مقابل بنگلادش، جایگاه خود به عنوان مدعی اصلی صعود و قهرمانی را بیش از پیش تثبیت کنند.

ترکیب جوان، نتیجه‌ای مقتدرانه

در این مسابقه که روز دوشنبه در سالن اصلی شهر کوالالامپور برگزار شد، شمسایی با ایجاد تغییراتی در ترکیب اولیه، به برخی از بازیکنان جوان تیم میدان بیشتری داد. مسعود یوسف و بهروز عظیمی جایگزین مهدی کریمی و حسین طیبی در ترکیب آغازین شدند، تصمیمی که به گفته سرمربی با هدف تزریق انگیزه و تجربه به نسل جدید فوتسال ایران اتخاذ شد.

برتری فنی و تاکتیکی مطلق ایران

تیم ملی ایران در نیمه نخست با بازی‌ای روان و تاکتیکی، هفت بار دروازه امارات را گشود. گل‌های این نیمه توسط بهروز عظیمی، حسین طیبی، مهدی کریمی، مسعود یوسف (۲ گل)، امیرحسین دهقانی و علی خلیلوند به ثمر رسید.

در نیمه دوم، امارات با استفاده از سیستم پاورپلی تلاش کرد روند بازی را تغییر دهد، اما در ادامه این ایران بود که با گل‌های دیگری از عظیمی، یوسف و مهدی رستمی‌ها حساب کار را به ۱۰ گل رساند تا دومین پیروزی پرگل پیاپی ثبت شود.

درخشش دوباره کاپیتان

در پایان این دیدار، حسین طیبی کاپیتان تیم ملی ایران برای دومین بار متوالی به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی شد. طیبی که در بازی نخست برابر بنگلادش نیز ستاره زمین بود، نقش مهمی در رهبری تیم جوان‌شده ایران ایفا می‌کند.

ایران محکوم به بهترین بودن

وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در نشست خبری پس از بازی با امارات، با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش گفت: ما محکوم به بهترین بودن هستیم، چون ایرانیم. باید از اعتبار فوتسال کشورمان در قاره کهن دفاع کنیم.

وی با اشاره به استفاده از ترکیب‌های متنوع افزود: این تیم جوان شده و ما تلاش کردیم تا با تغییر تاکتیک‌ها و نفرات، فرصت بیشتری به بازیکنان آینده‌دار بدهیم. از عملکردشان رضایت دارم و حالا تمام تمرکز ما روی بازی سوم مقابل مالزی است.

سرمربی تیم ملی همچنین بار دیگر نسبت به شرایط زمین و توپ مسابقات انتقاد کرد و اظهار داشت: این توپ با این زمین هماهنگ نیست و مدام دچار پله شدن می‌شود. لمس و کنترل توپ برای بازیکنان دشوار است و امیدوارم در مرحله نهایی اندونزی چنین مشکلاتی نداشته باشیم.

صدرنشینی مطلق با طعم صعود

با این پیروزی، تیم ملی فوتسال ایران با کسب ۶ امتیاز از دو مسابقه و ثبت ۲۲ گل زده و بدون گل خورده، صعود خود به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ در اندونزی را قطعی کرد. ایران در آخرین دیدار خود روز چهارشنبه هفته جاری به مصاف تیم ملی مالزی، میزبان رقابت‌ها خواهد رفت.

پیام روشن برای آسیا

فوتسال ایران بار دیگر نشان داد که نه‌تنها قدرت برتر آسیاست، بلکه با نسل جدیدی از بازیکنان و هدایت شمسایی، چشم به قهرمانی دوباره در قاره کهن دارد. رویکرد جوان‌گرایانه در کنار حفظ اقتدار تاکتیکی، نوید آینده‌ای روشن برای تیمی است که سال‌هاست استاندارد‌های فوتسال در آسیا را بازتعریف کرده است.