به گزارش سرویس ورزشی تابناک، عارف آقاسی که یکشنبه گذشته پس از تساوی استقلال مقابل پیکان از جمع آبی‌پوشان خداحافظی کرده بود، ابراز امیدواری کرد بتواند اشتباهاتش را جبران کند.

نتیجه بازی استقلال و پیکان ۲ - ۲ مساوی شده بود که آقاسی اشتباه مرگباری را در بازی مرتکب شد و به همین دلیل انتقاد‌های زیادی به سمت او روانه شد. مدافع استقلال پس از بازی اعلام کرد که وقتش رسیده تا کنار بکشد و فرصت را به دیگر بازیکنان بدهد که یک روز پس از این صحبت راهی باشگاه شد و پس از جلسه با مدیران تیم صحبت‌های خود را تغییر داد.

عارف آقاسی پس از جلسه کمیته انضباطی باشگاه استقلال در حالی که با خبرنگاران مواجه شد، اظهار داشت: باشگاه‌مان است کجا بروم؟ تمرین دارم و باید بروم. مشکلی نبود و ان‌شاءالله که بتوانم جبران کنم.