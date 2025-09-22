رئیس سازمان انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد که سفر به روسیه در هفته جاری به نقطه عطفی در روابط دو کشور تبدیل شود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «محمد اسلامی» معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در بدو ورود به مسکو با اشاره به اظهارات «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه در دیداری که با «مسعود پزشکیان» رئیسجمهوری اسلامی ایران در آخرین سفر به مسکو (۲۸ دی ماه ۱۴۰۳) داشت، مبنی بر اینکه، شاخصترین حوزه همکاری ایران و روسیه، انرژی و برجستهترین آن ساخت نیروگاههای اتمی است، گفت: در همین چارچوب ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاههای اتمی در بوشهر در حال انجام است و تاکیدات مقامات عالی کشور موجب سرعت بیشتر روند ساخت این پروژهها شده است.
وی گفت: در طرح توسعه نیروگاههای اتمی در ایران به ویژه طرح ۲۰ هزار مگاوات، روسیه سهم مشخصی را دارد و ما قرارداد دوجانبه این راستا داریم. در این سفر کارخانجات طرف قرارداد را بازدید و با موسسات علمی و تحقیقاتی تعاملات پژوهشی و آموزشی را بررسی میکنیم و امیدوارم این سفر نقطه عطفی در روابط دو کشور باشد.
اسلامی با اشاره برگزاری هفته جهانی اتم در روسیه اظهار کرد: با توجه به توسعه همکاریها با روسیه، در نمایشگاه اتم اکسپو و رویدادهای جانبی از جمله امضای اسناد همکاری دوجانبه شرکت داریم.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ما همواره تاکید کردیم سه کشور اروپایی، آمریکا و جریان صهیونیستی بیش از این به حیثیت آژانس و سازمانهای بینالمللی لطمه وارد نکنند و اجازه دهند این سازمانها در چارچوب مقررات و وظایف خود عادلانه و حرفهای به کار خود ادامه دهند. مادامی که این رفتارها ادامه دارد دنیا از دست این کشورها روی آرامش نمیبیند.
وی با بیان اینکه «بمباران شدن تاسیسات هستهای ایران که تحت نظارت پادمان است و عدم محکوم این اقدامات از سوی آژانس، نشانهای از عمق نفوذ این جریان در آزانس است»، افزود: ایران در چارچوب برنامههای مصوب خود که رعایت الزامات پادمان و آژانس است، برنامههای خود را دنبال میکند و هر زمان این دریافت را داشته باشیم که آژانس بیطرفانه رفتار میکند و الزامات قانون جدید مجلس رعایت میشود، همکاریها با آژانس را ادامه میدهیم.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید