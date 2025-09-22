En
چرا جت جنگنده J-۲۰ از F-۳۵ گران‌تر است؟

آیا می‌دانید چرا قیمت جنگنده J-۲۰ چین، یکی از پیشرفته‌ترین جت‌های پنهان‌کار جهان، از رقیب آمریکایی خود F-۳۵ بیشتر است؟
به گزارش تابناک به نقل از گجت نیوز؛ جنگنده‌های نسل پنجم، نماد قدرت هوایی و پیشرفت‌های تکنولوژیکی یک کشور محسوب می‌شوند. رقابت تنگاتنگ میان قدرت‌های نظامی جهان، منجر به تولید هواپیما‌هایی با قابلیت‌های خیره‌کننده شده است. در این میان، هزینه تولید و نگهداری این ماشین‌های جنگی فوق پیشرفته، یکی از مهم‌ترین فاکتور‌ها برای ارتش‌ها به شمار می‌رود. بررسی تفاوت قیمت این دو جنگنده می‌تواند ابعاد جدیدی از استراتژی‌های نظامی را روشن کند.

جنگنده J-۲۰: گران‌تر از انتظار؟

برخلاف تصور بسیاری که قیمت جنگنده F-۳۵ آمریکا را بالاتر می‌دانند، آمار‌ها نشان می‌دهند که جت جنگنده J-۲۰ چین در واقع گران‌تر است. طبق گزارش AeroTime، تخمین زده می‌شود هر فروند جنگنده J-۲۰ حدود ۱۱۰ میلیون دلار هزینه داشته باشد. این رقم حتی از نسخه F-۳۵ B لایتنینگ ۲ با قابلیت برخاست و فرود عمودی که ۱۰۹ میلیون دلار قیمت دارد نیز بیشتر است. این موضوع جنگنده J-۲۰ را به چهارمین جت جنگنده گران‌قیمت جهان پس از F-۲۲ رپتور (۱۴۳ میلیون دلار)، داسو رافائل (۱۲۵ میلیون دلار) و یوروفایتر تایفون (۱۱۷ میلیون دلار) تبدیل می‌کند.

چرا F-۳۵ ارزان‌تر از J-۲۰ است؟

اصلی‌ترین دلیل پایین‌تر بودن قیمت F-۳۵ نسبت به جنگنده J-۲۰ به تولید انبوه و مقیاس بازمی‌گردد. F-۳۵ یک محصول صادراتی است و کشور‌های متعددی آن را برای نیروی هوایی خود سفارش می‌دهند. ایالات متحده در حال حاضر ۶۰۱ فروند F-۳۵ را در خدمت دارد و بیش از ۱۷۰۰ فروند دیگر نیز در دست سفارش است. این حجم بالای تولید، هزینه‌های توسعه را بین تعداد زیادی هواپیما تقسیم کرده و قیمت واحد هر جت را کاهش می‌دهد.

در مقابل، چین صادرات جنگنده J-۲۰ را ممنوع کرده است و تولید آن تنها به سفارشات نیروی هوایی ارتش آزادی‌بخش خلق (PLAAF) محدود می‌شود. دلیل دیگر، موتور‌های این جنگنده است. چین در ابتدا برای J-۲۰ از موتور‌های روسی استفاده می‌کرد. اگرچه اکنون صنعت هوانوردی چین موتور‌های بومی خود را می‌سازد، اما این موتور‌ها هنوز جدید و آزمایشی هستند و احتمالاً گران‌تر از موتور‌های آماده و تثبیت‌شده بین‌المللی هستند. موتور F۱۳۵ که نیروی محرکه F-۳۵ را تامین می‌کند، در سال ۲۰۰۹ عملیاتی شد و بیش از ۱۳۰۰ دستگاه از آن در سراسر جهان در گردش است که مزیت مقیاس اقتصادی را برای لاکهید مارتین به ارمغان می‌آورد.

