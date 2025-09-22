En
حکم قصاص برای قاتل پیمانکار ساختمانی

در جلسه دادگاه، اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کردند. متهم ضمن پذیرش اتهام قتل، دوباره ادعای تجاوز توسط مقتول را تکرار کرد و گفت که پس از نوشیدن مشروب در خانه مقتول، مورد تعرض قرار گرفته است.
حکم قصاص برای قاتل پیمانکار ساختمانی

مردی افغانستانی به نام کریم که به قتل پیمانکار ساختمانی در خیابان پیروزی تهران متهم بود، در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.

جزئیات پرونده

به گزارش تابناک به نقل از ایران، این حادثه در آبان ۱۴۰۱ رخ داد؛ زمانی که مردی در تماس با پلیس، از قتل برادرش به نام ناصر خبر داد. مأموران با حضور در محل جنایت، دریافتند که مقتول پیمانکار ساختمانی بوده و با کارگران افغانستانی همکاری داشته است. بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که عامل جنایت پس از قتل، اقدام به سرقت کارت عابربانک و پول نقد کرده است.

انگیزه و ادعای تجاوز

در تحقیقات، یکی از کارگران افغانستانی به نام کریم، که پس از قتل ناپدید شده بود، دستگیر شد. کریم در ابتدا اتهام قتل را پذیرفت و مدعی شد که مقتول به او تعرض کرده و او در دفاع از خود، دست به قتل زده است. با این حال، گزارش پزشکی قانونی هیچ نشانه‌ای مبنی بر تجاوز تأیید نکرد. همچنین مشخص شد که کریم به صورت غیرقانونی وارد ایران شده است.

روند دادگاه

در جلسه دادگاه، اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کردند. متهم ضمن پذیرش اتهام قتل، دوباره ادعای تجاوز توسط مقتول را تکرار کرد و گفت که پس از نوشیدن مشروب در خانه مقتول، مورد تعرض قرار گرفته است. وی همچنین اعتراف کرد که پس از قتل، حدود ۲۰ میلیون تومان پول نقد و یک گوشی موبایل (با پول داخل کارت عابربانک مقتول) را سرقت کرده است.

حکم صادره

قضات دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات پرونده، متهم را به قصاص، پرداخت دیه، حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و همچنین طرد از خاک ایران محکوم کردند.

