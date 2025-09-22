En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سردرگمی مدیران و معلمان در یک روز مانده به بازگشایی مدارس/ ابلاغیه وزارت کی می رسد؟!

در حالی که زنگ مدارس فردا (سه شنبه، یکم مهر ۱۴۰۴) به صدا درمی‌آید، موج نگرانی در میان مدیران و معلمان مدارس به ویزه مدارس غیردولتی سراسر کشور بالا گرفته است. 
کد خبر: ۱۳۳۰۰۰۴
| |
1619 بازدید
|
۱

سردرگمی مدیران و معلمان در یک روز مانده به بازگشایی مدارس/ ابلاغیه وزارت کی می رسد؟!

عدم ابلاغ رسمی نتایج آزمون استخدامی معلمان سال ۱۴۰۴ در بسیاری از شهرستانها، به ویژه برای قبول‌شدگانی که در مدارس غیردولتی سابقه تدریس دارند و رار بوده در سال جدید هم تدریس کنند، سردرگمی عجیبی ایجاد کرده است. 
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، تأخیردر ابلاغ رسمی نتایج آزمون استخدامی معلمان سال ۱۴۰۴ ،  در روز پایانی تعطیلات تابستانی در بسیاری از شهرهای کشور، نه تنها برنامه‌ریزی آموزشی را مختل کرده، بلکه آینده شغلی صدها معلم را با ابهام روبرو کرده است.

 

ابلاغیه رسمی کجاست؟

آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴، که مردادماه برگزار شد، قرار بود تا پایان شهریور نتایج نهایی‌اش اعلام شود. نتایج اولیه در ۴ شهریور منتشر شد، اما ابلاغ رسمی در ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها، به ویژه برای معلمان مدارس غیردولتی، هنوز انجام نگرفته است. وزارتخانه تأکید دارد کمبود معلم در مدارس وجود ندارد، اما فعلا و با این شرایط، واقعیت میدانی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.
مدارس غیردولتی، که بیش از ۲۰ درصد دانش‌آموزان کشور را پوشش می‌دهند، بیشترین آسیب را از این وضعیت می‌بینند. بسیاری از معلمان این مدارس در آزمون اخیر رتبه قبولی کسب کرده‌اند، اما به دلیل سابقه خدمتی‌شان، در مرحله ارزیابی تکمیلی گیر افتاده‌اند. مدیر یکی از مدارس غیرانتفاعی در ورامین می‌گوید: «ما نمی‌دانیم با همین کادر ادامه دهیم یا معلم جدید بگیریم. در این روزهای حساس، تغییر معلم یعنی از دست دادن تمرکز دانش‌آموزان و اختلال در برنامه درسی.»

سردرگمی مدارس در آستانه بازگشایی مدارس/ ابلاغیه وزارت کی می رسد؟!

انتظار در شهرستانها

این معضل ریشه در تأخیرهای اداری دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از شهرستان‌ها، مانند ساری، یزد و کرمانشاه، دماوند و ... ابلاغ‌ها هنوز به دست مدیران ادارات شهرستانها  نرسیده است.
 کارشناسان آموزشی هشدار می‌دهند که تغییر معلم در میانه سال تحصیلی، نه تنها مسائل آموزشی مانند عقب‌ماندگی دروس و اختلال در پیوستگی یادگیری ایجاد می‌کند، بلکه بار روانی سنگینی بر دانش‌آموزان تحمیل می‌کند. روانشناسان مدرسه‌ای گزارش می‌دهند که چنین تغییراتی می‌تواند منجر به اضطراب، افت تحصیلی و حتی ترک تحصیل موقت شود، به ویژه در سنین حساس ابتدایی و متوسطه.
معلمان نیز در برزخ تصمیم‌گیری مانده‌اند. یکی از قبول‌شدگان در دماوند می‌گوید: «سابقه ۵ ساله‌ام در مدرسه غیرانتفاعی، شانس قبولی‌ام را بالا برد، اما حالا نمی‌توانم قرارداد جدید ببندم. اگر ابلاغ دیر بیاید، فرصت تدریس در مدارس دولتی را از دست می‌دهم.» این وضعیت، اعتماد به فرآیند استخدامی را خدشه‌دار کرده و اعتراضاتی در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است.
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که فرآیند اجرایی نیروهای پذیرفته‌شده در حال انجام است و آن‌ها همزمان با آغاز سال تحصیلی به کار گرفته می‌شوند. اما منتقدان می‌گویند این وعده‌ها کافی نیست؛ نیاز به ابلاغ فوری و شفاف‌سازی برای مدارس غیردولتی وجود دارد. سازمان تأمین اجتماعی هم اخیراً پوشش بیمه‌ای بیش از ۲۸۰ هزار معلم غیردولتی را آغاز کرده، اما بدون حل مسئله استخدامی، این اقدامات ناکارآمد می‌ماند.
مدیران مدارس دولتی و غیردولتی نیز همراه با معلمان از تبعات عدم ابلاغ رسمی ناراحتند و خواستار اقدام فوری هستند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزارت آموزش و پرورش معلمان استخدام معلمان مدارس غیردولتی کمبود معلم
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تفرقه و شکست:درس‌های برجام/حسام الدین آشنا چه خواهد کرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اینفوتابناک/ سهم مدارس دولتی در کنکور، صفر
پزشکیان: باید در آموزش و نگاه معلمان تغییر ایجاد کنیم
منتظر یک سال تحصیلی عجیب و غریب باشید!
قول وزیر آموزش و پرورش به مجلس برای حل کمبود معلم تا سه روز!
طبقه‌بندی مشاغل معلمان در دستور کار
زمان پرداخت حق‌التدریس معوق فرهنگیان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
2
پاسخ
از وزرای دولت اصلاح طلب چه انتظاراتی دارید
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۰۹ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۵۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۵ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۵ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۸۱ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۰ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۸ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۵ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005Zzg
tabnak.ir/005Zzg