سردرگمی مدیران و معلمان در یک روز مانده به بازگشایی مدارس/ ابلاغیه وزارت کی می رسد؟!

عدم ابلاغ رسمی نتایج آزمون استخدامی معلمان سال ۱۴۰۴ در بسیاری از شهرستانها، به ویژه برای قبولشدگانی که در مدارس غیردولتی سابقه تدریس دارند و رار بوده در سال جدید هم تدریس کنند، سردرگمی عجیبی ایجاد کرده است.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، تأخیردر ابلاغ رسمی نتایج آزمون استخدامی معلمان سال ۱۴۰۴ ، در روز پایانی تعطیلات تابستانی در بسیاری از شهرهای کشور، نه تنها برنامهریزی آموزشی را مختل کرده، بلکه آینده شغلی صدها معلم را با ابهام روبرو کرده است.
ابلاغیه رسمی کجاست؟
آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴، که مردادماه برگزار شد، قرار بود تا پایان شهریور نتایج نهاییاش اعلام شود. نتایج اولیه در ۴ شهریور منتشر شد، اما ابلاغ رسمی در ادارات آموزش و پرورش شهرستانها، به ویژه برای معلمان مدارس غیردولتی، هنوز انجام نگرفته است. وزارتخانه تأکید دارد کمبود معلم در مدارس وجود ندارد، اما فعلا و با این شرایط، واقعیت میدانی خلاف این ادعا را نشان میدهد.
مدارس غیردولتی، که بیش از ۲۰ درصد دانشآموزان کشور را پوشش میدهند، بیشترین آسیب را از این وضعیت میبینند. بسیاری از معلمان این مدارس در آزمون اخیر رتبه قبولی کسب کردهاند، اما به دلیل سابقه خدمتیشان، در مرحله ارزیابی تکمیلی گیر افتادهاند. مدیر یکی از مدارس غیرانتفاعی در ورامین میگوید: «ما نمیدانیم با همین کادر ادامه دهیم یا معلم جدید بگیریم. در این روزهای حساس، تغییر معلم یعنی از دست دادن تمرکز دانشآموزان و اختلال در برنامه درسی.»
انتظار در شهرستانها
این معضل ریشه در تأخیرهای اداری دارد. بررسیها نشان میدهد که در بسیاری از شهرستانها، مانند ساری، یزد و کرمانشاه، دماوند و ... ابلاغها هنوز به دست مدیران ادارات شهرستانها نرسیده است.
کارشناسان آموزشی هشدار میدهند که تغییر معلم در میانه سال تحصیلی، نه تنها مسائل آموزشی مانند عقبماندگی دروس و اختلال در پیوستگی یادگیری ایجاد میکند، بلکه بار روانی سنگینی بر دانشآموزان تحمیل میکند. روانشناسان مدرسهای گزارش میدهند که چنین تغییراتی میتواند منجر به اضطراب، افت تحصیلی و حتی ترک تحصیل موقت شود، به ویژه در سنین حساس ابتدایی و متوسطه.
معلمان نیز در برزخ تصمیمگیری ماندهاند. یکی از قبولشدگان در دماوند میگوید: «سابقه ۵ سالهام در مدرسه غیرانتفاعی، شانس قبولیام را بالا برد، اما حالا نمیتوانم قرارداد جدید ببندم. اگر ابلاغ دیر بیاید، فرصت تدریس در مدارس دولتی را از دست میدهم.» این وضعیت، اعتماد به فرآیند استخدامی را خدشهدار کرده و اعتراضاتی در شبکههای اجتماعی به راه انداخته است.
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که فرآیند اجرایی نیروهای پذیرفتهشده در حال انجام است و آنها همزمان با آغاز سال تحصیلی به کار گرفته میشوند. اما منتقدان میگویند این وعدهها کافی نیست؛ نیاز به ابلاغ فوری و شفافسازی برای مدارس غیردولتی وجود دارد. سازمان تأمین اجتماعی هم اخیراً پوشش بیمهای بیش از ۲۸۰ هزار معلم غیردولتی را آغاز کرده، اما بدون حل مسئله استخدامی، این اقدامات ناکارآمد میماند.
مدیران مدارس دولتی و غیردولتی نیز همراه با معلمان از تبعات عدم ابلاغ رسمی ناراحتند و خواستار اقدام فوری هستند.
