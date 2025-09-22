En
تغییر دوره ابتدایی در سه سال

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: نتایج آزمون استخدامی ماده ۲۸ امروز اعلام می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۹۹۹
432 بازدید

تغییر دوره ابتدایی در سه سال

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علیرضا کاظمی در حاشیه مراسم جشن شکوفه‌ها که امروز برگزار شد، با بیان اینکه امروز یک میلیون و ۲۵۰ هزار دانش‌آموز پایه اول ابتدایی وارد فضای مدارس شدند گفت: دانش آموز اول ابتدایی شور و شوق بیشتری دارد.

هرنقشی که برای برگزاری جشن ملی ایرانیان به ما داده شود، به بهترین شکل انجام خواهیم داد

وی در پاسخ به سوالی درخصوص برگزاری جشن ملی ایرانیان افزود: هرنقشی که به ما داده شود، در هر زمینه‌ای که باشد، به بهترین شکل آن را انجام خواهیم داد.

تغییر دوره ابتدایی طی پروسه‌ای سه ساله

کاظمی در خصوص تغییرات کتب درسی نیز اظهار کرد: کتب درسی دوره اول ابتدایی بازنگری، تدوین و چاپ شده، اما بطور آزمایشی در ۸ مدرسه اجرا می‌شود؛ بازخورد‌ها گرفته می‌شود و سال آینده مشکلات آن را برطرف می‌کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه پایه اول ابتدایی بسیار مهم است اظهار کرد: سال آینده در مدارس بیشتری و احتمالا در یک پروسه سه ساله در کل کشور، دوره اول ابتدایی را تغییر می‌دهیم.

کاظمی با بیان اینکه هیچ کمبودی نه در فضای آموزشی، نه در مدرسه، نه در معلم و نه در تجهیزات داریم ادامه داد: ۸۵ هزار مجوز استخدام گرفته شده و حدود۶۰ هزار نفر وارد فضای آموزش و پرورش می‌شوند، همین امروز نتایج ماده ۲۸ را اعلام می‌کنیم و از فردا سرکلاس درس می‌آوریم.

