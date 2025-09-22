ادعای جنجالی پزشک آمریکایی درباره بیماری ترامپ

دکتر جان گارتنر گفت که معتقد است ترامپ نشانه های قوی از ابتلا به بیماری آلزایمر دارد و در کنار آن او یک خودشیفته بدخیم است، که وقتی با وخامت عملکرد او ترکیب شود، "بدترین سناریوی ممکن" است.

دکتر "جان گارتنر" روان شناس آمریکایی می‌گوید که نشانه‌های زوال عملکرد ترامپ به راحتی آشکار است.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، این روان شناس آمریکایی در مصاحبه با وبگاه "دیلی بیست"، از وجود نشانه های ابتلای ترامپ به بیماری "زوال عقل" (آلزایمر) خبر داده است.

از نظر این پزشک آمریکایی، او "زوال عمده" در مهارت‌های زبانی، مهارت‌های حرکتی و کنترل تکانه‌های ترامپ مشاهده کرده است.

دکتر جان گارتنر، استاد سابق دانشگاه جان هاپکینز توضیح داد که چگونه به تشخیص زوال عقل ترامپ رسیده است و به دیلی بیست گفت که انجام این کار مستلزم ارزیابی فرد در مقایسه با پایه اولیه خودش است.

او گفت:" ما باید شاهد زوال عمده در عملکرد در زبان و تفکر و عملکرد روانی-حرکتی و کنترل تکانه و طیف وسیعی از زمینه‌ها باشیم... چیزی که بسیاری از مردم متوجه آن نیستند این است که دونالد ترامپ قبلا فردی بسیار سخنور بود."

گارتنر ادامه داد: "او قبلا با سطح بالایی از واژگان در پاراگراف‌های بسیار شسته‌رفته صحبت می‌کرد. حالا چیزی که می‌بینیم این است که نه تنها واژگان او کاهش یافته، بلکه... مواقعی وجود دارد که او واقعا قادر به تکمیل یک جمله نیست. گاهی اوقات او قادر به تکمیل یک کلمه هم نیست."

گارتنر همچنین به تمایل ترامپ به آوردن جملاتی دیگر در وسط جملاتش اشاره کرد و از جمله‌ای در مورد "هانیبال لکتر" به عنوان مثال استفاده کرد.

وی گفت:" او به دروغ می‌گفت که آنها همه این مهاجران را از تیمارستان‌ها می‌فرستند، درست است؟ و بعد می‌گوید: سکوت بره‌ها. کسی سکوت بره‌ها را دیده است؟" خب، سکوت بره‌ها فیلمی درباره تیمارستان‌هاست. خب، حالا از مهاجران به این رسیده‌ایم که آیا کسی این فیلم را دیده است؟"

"و بعد می‌گوید، 'هانیبال لکتر بزرگ فقید. دیگر کسی دوست ندارد درباره او صحبت کند. خب، اول از همه، او نمرده، او یک شخصیت خیالی است، بنابراین نمی‌تواند هانیبال لکتر فقید باشد."

بدترین سناریوی ممکن

گارتنر در ادامه گفت که معتقد است ترامپ یک خودشیفته بدخیم است، که وقتی با وخامت عملکرد او ترکیب شود، "بدترین سناریوی ممکن" است.

گارتنر گفت: " بنابراین این چیزی است که ما به عنوان یک مبنا با آن شروع کردیم، اما اکنون چیزی که داریم این وخامت مزمن ارگانیک از مبنای خودش است. بنابراین به نوعی بدترین حالت هر دو جهان را داریم زیرا قضاوت او همیشه بد بود، او همیشه تکانشی بود، او همیشه دروغگو بود، اما اکنون واقعا توانایی خود را برای تفکر واضح، برنامه‌ریزی، درک مسائل و مهار گفتار و رفتار خود از دست می‌دهد."

گارتنر و دیگر متخصصان پزشکی، علاوه بر وخامت مهارت‌های زبانی و کنترل تکانه‌هایش، شاهد کاهش عملکرد روانی-حرکتی او نیز بوده‌اند.

گارتنر توضیح داد: " یکی از متخصصان زوال عقل که با او مشورت کرده‌ام، به دلیل همین علامت که به آن راه رفتن با پاهای باز می‌گویند، متقاعد شده است که او دچار زوال عقل پیشانی-گیجگاهی است. اگر به پای راستش نگاه کنید، گاهی اوقات آن را مانند یک وزنه سنگین به صورت نیم‌دایره می‌چرخاند... متخصصی که با او مشورت کردم گفت این چیزی است که ما آن را "پاتوگنومونیک" می‌نامیم. شما این را در هیچ‌کس نمی‌بینید، مگر اینکه زوال عقل پیشانی-گیجگاهی داشته باشد."

گارتنر همچنین به تشخیص نارسایی مزمن وریدی ترامپ و گزارش‌هایی مبنی بر "افتادگی صورت" او در یک مراسم یادبود در 11 سپتامبر اشاره کرد که پس از انتشار آنلاین فیلم این رویداد، سر و صدا به پا کرد.

او افزود: "این چیزی نیست که با افزایش سن به وجود بیاید. واقعا نشان‌دهنده نوعی سکته مغزی کوچک بالقوه است. بنابراین همه این موارد می‌توانند به هم مرتبط باشند."

وی افزود:" مشکلات گردش خون می‌تواند مربوط به زوال مغز او باشد. حتی می‌تواند علت آن باشد. یا اینکه او می‌تواند هم زوال عقل و هم برخی مشکلات پزشکی مزمن داشته باشد. ما نمی‌دانیم. این واقعا حوزه‌ای است که ما واقعا در مورد آن مطمئن نیستیم. اما او به وضوح از نظر ذهنی و جسمی در حال بدتر شدن است."