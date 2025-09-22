امروز دست به ساعت نزنید!

امروز، یعنی آخرین روز شهریورماه را حواستان باشد که دست به ساعت هایتان نزنید.

شایعات را فراموش کنید: بر اساس قانون مصوب سال ۱۴۰۱، تغییر ساعت رسمی در اول فروردین و سی‌ویکم شهریور برای همیشه حذف شده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، بنابر قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» که در سال ۱۴۰۱ تصویب شد و از ابتدای فروردین ۱۴۰۲ اجرایی شده است، دولت اجازهٔ تغییر ساعت رسمی کشور را ندارد و این رویه از تقویم رسمی حذف گردیده است.

بر همین اساس، همان‌طور که در نوروز ۱۴۰۴ ساعت به جلو کشیده نشد، در پاییز امسال نیز ساعت رسمی کشور به عقب برگردانده نخواهد شد. بنابراین، هرگونه شایعه دربارهٔ تغییر ساعت در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ بی‌اساس است و لازم نیست شهروندان ساعت‌های خود را تنظیم کنند.