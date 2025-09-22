En
مهر ۱۴۰۴؛ ماهی پر از مناسبت اما بی‌تعطیل!

در مهر ماه، هیچ تعطیلی رسمی به جز جمعه‌ها وجود ندارد!
مهر ۱۴۰۴؛ ماهی پر از مناسبت اما بی‌تعطیل!

به گزارش تابناک؛ ماه مهر همیشه یادآور پاییز، شروع مدارس، خنک شدن هوا و برگ‌های رنگارنگ است. مهر ۱۴۰۴ هم با حال و هوای خاص خودش، پر از مناسبت‌های ملی، مذهبی و جهانی است. اما نکته جالب امسال این است که در این ماه، هیچ تعطیلی رسمی به جز جمعه‌ها وجود ندارد! همین موضوع باعث شده خیلی‌ها بگویند «مهر ۱۴۰۴ یکی از شلوغ‌ترین و بی‌تعطیل‌ترین ماه‌های سال خواهد بود».

با این حال، تقویم مهر پر از روز‌های ویژه است؛ از روز سرباز، آتش‌نشانی، کودک و پست گرفته تا بزرگداشت حافظ شیرازی، مولانا و شمس تبریزی. همچنین مناسبت‌های مهم مذهبی مثل ولادت امام حسن عسکری (ع) و وفات حضرت معصومه (س) هم در این ماه قرار گرفته‌اند.

مهر ۱۴۰۴ با ماه‌های سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۵ و ربیع‌الاول قمری هم‌زمان است؛ ترکیبی که تنوعی از مناسبت‌ها و یادبود‌های مختلف را به همراه دارد.

 

مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
تابی جان یه شوخی انجام بدم !؟ خوب دولت که بلده بگه ناترازی در تعطیلات داریم یه چند روز تعطیل کنه چطوره !؟
tabnak.ir/005ZzE