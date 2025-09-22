جزئیات جدید از پرونده قتل پزشک یاسوجی

بیست و هفتم شهریورماه جاری، «وحید موسویان» دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد در مورد اجرای حکم قاتل یک پزشک در یاسوج اعلام میکند: «حکم قصاص نفس قاتل مرحوم دکتر داودی در دیوان عالی کشور، تایید شد و این حکم در ملاءعام اجرا خواهد شد. به محض وصول پرونده به اجرای احکام کیفری و درخواست اولیای دم، حکم صادره اجرا خواهد شد.»
به گزارش تابناک به نقل از اعتماد، او در مورد روز حادثه اظهار میکند: «پس از وقوع قتل، بازپرس ویژه تعیین و تیم بررسی صحنه جرم در محل حاضر شد. تحقیقات مقدماتی با سرعت و دقت انجام گرفت و متهم پس از چند ساعت شناسایی و دستگیر شد. با تکمیل شدن پرونده، دادگاه کیفری یک استان، قاتل را به دلیل ارتکاب قتل عمد به قصاص نفس محکوم کرد. این حکم در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ صادر شد. متهم ادعا کرد که در زمان ارتکاب جرم فاقد سلامت روانی بوده، اما بر اساس نظریات متعدد پزشکی قانونی، این ادعا رد شد و قاتل از نظر روانی سالم تشخیص داده شد. در پرونده قتل دکتر داوودی، با توجه به عمدی بودن قتل، مجازات قصاص نفس برای قاتل در نظر گرفته شد.»
در همین راستا برادر «مسعود داوودی» نیز به «اعتماد» میگوید: «قاتل ۶ پرونده به جرم شرارت داشته است و قبل از اینکه برادرم را به قتل برساند، پسرعموی خود را مجروح و به ۱۹ سال حبس محکوم میشود. قاتل دو هفته قبل از اینکه برادرم را به قتل برساند از زندان مرخصی میگیرد تا نقشه قتل برادرم را به اجرا درآورد.»
برادر مقتول در ادامه میگوید: «قاتل در جلسات دادگاه ابراز پشیمانی نکرد و گفت اگر دستگیر نمیشد برخی از کادر درمان را هم میکشت. او در دادگاه مدعی شد؛ قبل از این اقدام ۱۰ الی ۱۵ قرص آرامبخش مصرف کرده، اما ما همانجا اعتراض کردیم که این فرد باید با مصرف قرصهای آرامبخش، آرام میشده نه اینکه رفتارهای خشونتآمیز از خود نشان دهد. به هر حال ادعای ایشان با نظریه پزشکی قانونی مطابقت نداشت و دادگاه حکم قصاص در ملأعام را صادر کرده است.»
برادر این پزشک متخصص همچنین میگوید: «آن شب قاتل به همراه یکی از دوستانش با موتور برادرم را زیرنظر گرفته و نزدیک خانه برادرم به او حمله کرده و برادرم را به قتل رسانده است. فردی که همراه قاتل بوده نیز به ۶ ماه حبس محکوم شده است.»
ماجرا چه بود؟
شامگاه دوشنبه ۲۱ آبانماه ۱۴۰۳، قاتل «مسعود داوودی»، متخصص قلب ۵۱ساله را در شهر یاسوج درحالی که سوار بر ماشین بوده با چاقو و شلیک اسلحه به قتل میرساند و متواری میشود. سپس تصویر چاقوی خونآلودی که با آن مسعود داوودی را کشته در استوری اینستاگرام خود منتشر میکند و با لحنی تمسخرآمیز جنایت را تشریح میکند.
پس از این حادثه ناگوار موجی از اعتراضات جهت حمایت از کادر درمان به راه میافتد. هرچند قتل مسعود داوودی، متخصص قلب، اولین حادثه ناگواری نیست که جامعه پزشکی و کادر درمان را تهدید میکند و قبل از این حادثه برخی پزشکان و کادر درمان نیز از سوی همراه بیمار مورد خشونت قرار گرفته یا کشته شدهاند. با این حال قتل این پزشک با اعتراض کادر درمان همراه بود.
برادر مقتول در مورد جزییات شب حادثه نیز میگوید: «حدود ساعت ۱۱ الی ۱۱ و نیم شب درحالی که برادرم با ماشین از مطب به سمت خانه در حرکت بود، قاتل جلوی او را میگیرد و با چاقو و شلیک اسلحه برادرم را به قتل میرساند. این اتفاق دقیقا داخل کوچه و نزدیک خانه برادرم رخ میدهد و قاتل فرار میکند. بعد از این اتفاق همسایهها متوجه سر و صدا میشوند و به داخل کوچه میآیند و به همسر برادرم خبر میدهند. او هم ماجرا را به من خبر میدهد. قاتل حدود ۱۴ ساعت بعد شناسایی و دستگیر میشود.»
او در ادامه در مورد چرایی رفتار خشونتآمیز قاتل میگوید: «دو سال قبل از این حادثه برادر قاتل که سکته قلبی کرده بود به اورژانس یک بیمارستان در یاسوج منتقل میشود. کادر درمان در بخش اورژانس وقتی میبینند به کمک نیاز دارند و نمیتوانند کاری برای برادر قاتل انجام دهند از همان بیمارستان با برادرم تماس میگیرند و ماجرا را توضیح میدهند. برادر من همزمان در سه بیمارستان دیگر هم طبابت میکرد و همان موقع در بیمارستان دیگری در یاسوج بالای سر یک مریض بدحال بوده است. برادرم شرح حال مریض را از آنها میپرسد و خودش را به آنجا میرساند، اما تا خودش را به بیمارستانی که برادر قاتل در آنجا بستری بوده، میرساند مریض فوت میکند. آنطور که به من گفتند برادر قاتل قبل از اینکه برادرم خودش را به بیمارستان برساند دریچه آئورت قلبش پاره شده و از نظر پزشکی شخصی که دریچه آئورتش پاره میشود، هیچ کاری نمیتوان برایش انجام داد و زنده نمیماند.»
برادر مسعود داوودی در پاسخ به اینکه چرا قاتل بعد از دو سال تصمیم به انتقام گرفته، میگوید: «برادرم در سه بیمارستان بهطور داوطلبانه مریضها را ویزیت میکرد. متهم بعد از فوت برادرش، برادرم را مقصر میدانست درحالی که برادرم در بیمارستان دیگری مشغول ویزیت بیمار بوده است. خانواده متهم در این دو سال مرتب شکایتشان را علیه برادرم ثبت کرده بودند، اما دادگاه برادرم را تبرئه کرده و مقصر نمیدانست. قاتل هم وقتی دیده کاری از پیش نمیبرد، برادرم را به قتل میرساند.»
او در ادامه در مورد زندگی برادرش میگوید: «ما اصالتا اهل شاهرود هستیم. حدود چهارده، پانزده سال پیش وقتی برادرم برای گذراندن طرح پزشکی خود به یاسوج منتقل میشود، تصمیم میگیرد همانجا بماند. ما خیلی به مسعود میگفتیم که یا به تهران یا شاهرود برای طبابت بیاید، اما میگفت مردم اینجا بیشتر به وجودم احتیاج دارند. دوست داشت به مردم یاسوج خدمت کند.»
«حامد رهبر»، معاون دادستان یاسوج در واکنش به خبر قتل مسعود داوودی گفته بود: «دستگاههای قضایی از کادر درمان حمایتهای قضایی داشته و اگر موردی رخ داده، موضوعی بوده که از دست همه خارج بوده است. در پی اتفاقی که افتاد تیم قضایی تشکیل و بازپرس ویژه به صحنه قتل اعزام و دستورات و پیگیریها دنبال شد.»
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز در مورد این ماجرا اعلام کرده بود: «حدود دو سال پیش با مرگ برادر متهم، خانواده بیمار به پزشکی قانونی شکایت کردند و پزشک متخصص طب اورژانس محکوم شد، اما پس از اعتراض به رای و انتقال پرونده به شیراز و تهران، در هر دو محل، کادر پزشکی بهطور کامل تبرئه شدند. دکتر داوودی طی این دو سال مکررا از سوی خانواده بیمار تهدید میشد، اما این تهدیدات را گزارش نکرده بود. ظاهرا کمیسیون بدوی پزشکی، مقتول را به لحاظ قصور پزشکی در فوت برادر قاتل مقصر تشخیص داده بود که پس از اعتراض خانواده مقتول، کمیسیون بالاتر تقصیری را متوجه پزشک مقتول ندانسته است. قتل دکتر داوودی اگرچه بار دیگر ضرورت تامین امنیت بیشتر برای کادر درمان را گوشزد کرد، اما این موضوع نباید به از دست رفتن اعتماد متقابل بین مردم و جامعه پزشکی منجر یا باعث واهمه پزشکان از حضور در محیط کار و ارایه خدمات درمانی شود، چراکه اولا، تعمیم اقدام اشتباه یک فرد شرور به سایر همراهان بیماران، اقدامی کاملا اشتباه است و در سایر موارد حتی در صورت اثبات قصور پزشکی، خانواده بیمار رسیدگی به این امر را برعهده قانون میگذارند. ثانیا عدم حضور برخی پزشکان در مراکز درمانی به بهانه این رخداد تلخ، از سویی وجهه قابل اعتماد و ایثارگر جامعه پزشکی و پرستاری را خدشهدار میکند و از سوی دیگر میتواند با تشدید بروز بحرانها در سیستم درمانی، به بروز تنشهای جدید بین بیماران و پزشکان منجر شود.»
«سعید جاودانسیرت»، رییس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز طی نشستی با دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفته بود: «پزشکان و پرستاران در پی رخ دادن این اتفاق ناگوار قتل مسعود داوودی پزشک متخصص قلب و عروق توسط یک فرد شرور در جلوی منزل خود، نگرانیهایی دارند، اما انتظار داریم همه عزیزان به محل کار خود بروند و ترک کار نکنند، زیرا عدم حضور پزشکان و پرستاران در بالین بیمار باعث رقم خوردن یک مرگ دیگر میشود که قابل جبران نیست. دانشگاه علوم پزشکی در تمامی حوزههای مختلف در خدمت جامعه پزشکی و پرستاری خواهد بود و از طریق دستگاه قضا و دستگاه امنیتی تمام تلاش خود را کرده که امنیت این افراد را فراهم کند. باید توجه داشت که در بحرانهای اجتماعی، پزشکان و کادر درمان باید از ابزارهای علمی، اخلاقی و انسانی خود برای آرامسازی فضا و جلوگیری از تشدید تنشها بهره ببرند، زیرا هرگونه اقدام منفی از سوی کادر درمان در شرایط اینچنینی، مطالبه بحق آنها برای تامین امنیت بیشتر برای کادر درمان را زیر سوال خواهد برد. در همین راستا، باید به این نکته توجه داشت که امنیت کادر درمان فقط در دستان نیروهای انتظامی و قضایی نیست، بلکه خود این قشر نیز با مسوولیتپذیری و هدایت صحیح بیماران و همراهان آنها، به ایجاد فضای آرام و امن کمک خواهند کرد. بیشک اقداماتی نظیر ارتقای آگاهیهای عمومی، آموزشهای ویژه برای پزشکان و کادر درمانی در مواقع بحرانی و آشناشدن مردم با فرآیندهای درمانی میتواند از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کند.»
همچنین روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرده بود: «دستور رسیدگی به موضوع با قید فوریت از سوی دادستان عمومی و انقلاب یاسوج صادر شده و اطمینان خاطر داد که وزارت بهداشت به صورت جدی پیگیر این موضوع است تا دیگر شاهد تکرار چنین حوادثی برای کادر خدوم و زحمتکش سلامت نباشیم.»
«محمد رییسزاده»، رییس کل سازمان نظام پزشکی نیز پس از وقوع این اتفاق، با پیگیری موضوع از طریق وزیر کشور، فرمانده کل نیروی انتظامی، دادستان کل کشور و دبیر شورای امنیت کشور، خواستار صدور دستور برای پیگیری همهجانبه موضوع و اعمال مجازات قانونی در اسرع وقت شده بود.
