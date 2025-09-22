هدف آیفون است ، الوصل وسیله بود

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، بعد از شکست ۷-۱ استقلال مقابل الوصل که سنگینترین شکست این تیم در تاریخ محسوب میشود در حالی که هواداران این تیم در حال تحمل کنایهها و تمسخرهای رقبای داخلی و خارجی بودند مسئولان آبی پوش در صف خرید جدیدترین مدل گوشی آیفون قرار داشتهاند.
تصاویری که در فضای مجازی منتشر شده نشان میدهد مسئولان این تیم که برای همراهی به امارات رفتهاند بعد از شکست سنگین به تهران برنگشتهاند تا به عنوان نخستین افرادی که دستشان به آیفون ۱۷ میرسد نامشان ثبت شود.
به نظر میرسد هدف اصلی سفر به امارات برای برخی از مسئولان استقلال نه کسب نتیجه در مسابقات آسیایی بلکه دستیابی به گوشی آیفون بوده است.
