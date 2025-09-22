تصمیم ناگهانی ساپینتو بعد از چهار هفته!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ عارف آقاسی پس از تساوی ۲ بر ۲ تیم فوتبال استقلال مقابل پیکان در هفته چهارم لیگ برتر در جمع خبرنگاران اعلام کرد که اگر در استقلال نباشد، بهتر است و بهنوعی با این صحبتها قصد داشت با این تیم خداحافظی کند.
پیگیریها نشان میدهد آقاسی توسط ریکاردو ساپینتو کنار گذاشته شده است.
ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال در رختکن از نتیجه بازی و عملکرد شاگردانش بهخصوص آقاسی بهشدت عصبانی بود، تا جایی که به آقاسی اعلام کرد دیگر نیازی به او ندارد.
آقاسی بهدلیل اشتباهات متعدد در بازیهای اخیر استقلال مورد انتقاد قرار گرفته است، بازیکنی که با قرارداد بالایی به استقلال پیوست و حالا بهنظر میرسد با گذشت ۴ هفته از لیگ باید به فکر تیم دیگری باشد.
