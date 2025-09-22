به گزارش تابناک به نقل از اعتماد، محسن منصوری در یکسال گذشته که دیگر سمت معاون رییس دولت را نداشت و حادثه سقوط بالگرد رییس دولت سیزدهم و همراهان پایان زودهنگامی بر عمر معاونت ریاستجمهوری وی زد، چندینبار در مرکز توجه قرار گرفته است.
نخست اینکه نام منصوری از ابتدا با حادثه سقوط بالگرد گره خورد، چراکه او به عنوان معاون رییس دولت با مصاحبهای شتابزده اطلاعات غلط در مورد حادثه داد. بعدها سعی کرد این اظهارات خود را توجیه کند، اما به نظر نمیرسد تاثیری در روایت تاریخی از ماجرا گذاشته باشد.
بعد از آن نیز همزمان با برگزاری انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم او بهرغم داشتن سمت در دولت به عنوان رییس ستاد جلیلی شروع به کار انتخاباتی کرد. اگرچه ممنوعیت قانونی روشنی در این باره وجود نداشت، اما اقدام وی مشخصا نوعی از جانبداری انتخاباتی و اقدامی خلاف عرف را تداعی کرد. مهمتر از این مساله روایتهای پیدا و پنهانی بود که از شب انتخابات در مورد منصوری نقل شد و حتی برخی فعالان رسانهای و سیاسی تاکید کردند که مخبر دستور تخلیه دفتر منصوری را به او همراه با تذکری در ارتباط با اقداماتش داده است.
چند ماه پیش هم منصوری با اظهارات جدیدی دوباره مورد توجه قرار گرفت. وقتی در گفتوگویی اعلام کرد که سعید جلیلی از اساس گزینه نهایی انتخاباتی و اصلح نبود، اما به دلیل عدم حضور فتاح به جلیلی روی آوردهاند!
حالا دوباره منصوری با اظهاراتی تازه خود را در مرکز توجه قرار داده و آماری را در مورد مرگ و میر ناشی از کرونا بیان کرده است.
معاون اجرایی رییس دولت سیزدهم در گفتوگو با روزنامه اینترنتی «چارسوق» در یکسالگی دولت چهاردهم به مقایسه وضعیت اقتصادی مردم در دولت پزشکیان و رییسی پرداخته است. فارغ از هر ارزیابی که میتوان و باید از کارنامه دولت پزشکیان در یکسال گذشته داشت، منصوری مشخصا در این گفتوگو از ظن خود، نه تنها به عنوان معاون اجرایی رییس دولت قبل که به عنوان رییس ستاد انتخاباتی کاندیدایی که در رقابت مغلوب شده به مقایسه دو دولت پرداخته است.
بخش مهم در گفتوگوی منصوری اما آماری است که او به روایت از مسوولان دولت دوازدهم در مورد مرگ و میر ناشی از کرونا بیان کرده که مشخصا تضاد قابل توجهی با آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت در آن زمان دارد.
او در این بخش از گفتوگوی مذکور میگوید: «آخرین جلسه هیات دولت آقای روحانی و اولین جلسه هیات دولت شهید رییسی ثبت و ضبط و فیلمهایش هم منتشر شده است. همان تکه صحبت آقای جهانگیری برای قضاوت در مورد آن زمان کافی است. ایشان شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ را با زمان جنگ مقایسه میکند. وضعیت گسست اجتماعی، نابسامانیهای سیاسی، خشکسالی و کرونا با نزدیک به ۷۰۰ هزار کشته را در این ویدیو به خوبی تحلیل میکنند. تورم، نقدینگی و کسری بودجه را هم ایشان تحلیل میکنند. من به تحلیل آقای جهانگیری چند عدد و رقم دیگر هم اضافه میکنم.»
منصوری درست میگوید. فیلم این جلسه ضبط شده و در فضای مجازی موجود است. اسحاق جهانگیری در این جلسه درحالی که هنوز در فضای بعد از پشت سر گذاشتن اپیدمی سنگین کرونا ماسک بر صورت دارد، میگوید: «شرایط فعلی واقعا شرایط دشوارتری است. شاید بتوان گفت کمسابقهترین دوران 40 ساله انقلاب است، بالاخره ما جنگ تحمیلی داشتیم. در شرایطی که فشار خارجی، رفتارهای امریکاییها، مسائل ما در منطقه و مسائل داخلی سخت شده، شرایط خشکسالی و کرونا نیز اوضاع را سخت کرده است. منابع کشور هم ته کشیده شرایط کشور و اقتصاد دشوار است و هم شرایط اجتماعی و خارجی سخت است. بالاخره آقای رییسی در چنین شرایطی مسوولیت کشور را برعهده گرفتند.»
برخلاف گفتههای منصوری، جهانگیری در فیلمی که موجود است، آمار و عدد خاصی را بیان نمیکند.علاوه بر این براساس گزارش وزارت بهداشت در ۱۸ مرداد 1400 (ایام انتقال دولت دوازدهم به سیزدهم)، مجموع جانباختگان بیماری کرونا به ۹۴ هزار و ۶۰۳ نفر رسیده بود که تفاوت آن با آمار نقل شده از جانب منصوری دارد. آماری که البته منبع دقیق آن نیز مشخص نیست.
محسن منصوری؛ از فرمانداری محمود احمدینژاد تا معاونت ابراهیم رییسی
محسن منصوری متولد سال 1363 در شهرستان ورامین است. همان منطقه که او در دولت محمود احمدینژاد فرماندار آن شد و مسیر رسیدن به پاستور را آغاز کرد.
مدرک کارشناسی مکانیک (گرایش ساخت و تولید) از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران و کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه تهران دارد. در سال ۱۳۸۶ دبیرکل جامعه اسلامی دانشجویان بود و توانست در آموزش و پرورش مشغول به خدمت شود. احتمالا همین بستر مشترک در دبیرکلی جامعه اسلامی دانشجویان باب رفاقت با میثم نیلی (برادر مقداد نیلی، داماد ابراهیم رییسی) را باز کرد. رفاقتی که بعدها در تشکیل حلقه دولت سیزدهم متشکل از چهرههایی چون میثم نیلی و منصوری نقش داشت.
منصوری همچون بسیاری از نسل دهه شصتی اصولگرایان نیز سیاستورزی را از انتخابات سال 1388 و در ستاد محمود احمدینژاد آغاز کرد و بعد از فرمانداری احمدینژاد در گعدههای اصولگرایی فعال بود.
انتخابات سال۱۳۹۲ فرصت مناسبی بود تا نام منصوری را در لیست جبهه پایداری انتخابات مجلس قرار دهد. اگرچه نتیجه انتخابات به ناکامی در برابر اصلاحطلبان با ۹۵۵۰۹ رای و رتبه ۵۲ منجر شد، اما قرار گرفتن نام او در لیست جبهه پایداری در کنار افرادی همچون مهدی چمران، پرویز سروری و جلیل نیکزاد تمرین این فرصت را به او داد تا زمینهها برای همافزایی با شورای شهر اصولگرا در سالهای آتی را فراهم کند.
از دیگر سمتهای او میتوان به عضویت در شورای عالی جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، معاونت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، مدیرعاملی و نایبرییسی هیاتمدیره بنیاد علوی اشاره کرد. منصوری همچنین مدیرعامل و عضو موسس و هیاتمدیره بنیاد کرامت آستان قدس رضوی بوده و به عنوان مشاور نایبرییس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان ورامین و مشاور استاندار تهران فعالیت داشته است. آستان قدس اما او را با ابراهیم رییسی تا ستاد انتخاباتی سال 1400 همراه کرد. البته پیش از آن هم در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۶ معاون هماهنگکننده ستاد انتخاباتی و نماینده رییسی در ستاد انتخابات وزارت کشور بود.
منصوری در سالهای بعد از پیروزی حسن روحانی، با حضور در نشستهای دانشجویی به نقدهای درون گروهی پرداخت. در سال۱۳۹۳، او در مناظرهای در دانشگاه تهران، بدون نام بردن از محسن رضایی گفته بود: «این چه استدلالی است که فلانی چون فرمانده جنگ بوده حالا خوب است؟ ما رییسجمهور، نماینده رهبری، نخستوزیر و رییس مجلس داشتهایم که از راه خود خارج شدهاند.»
منصوری در سفرهای تبلیغاتی سعید جلیلی به استان تهران که فعالیت «دولت در سایه» نامیده میشد، همراهی میکرد. آن زمان، دیدگاه او درباره هولوکاست بیشباهت به سیاستهای احمدینژاد نبود تا جایی که او در مصاحبهای گفته بود: «عقبنشینی در موضوعاتی مثل هولوکاست، تقدیم و تحویل وجب به وجب زمین دیپلماسی کشور به دشمن است.»
کمی بعدتر انتقاد حسن روحانی از آیتالله علمالهدی مبنی بر دخالت در لغو کنسرتهای مشهد در شهریور ۹۵ باعث شد تا او بیانیهای انتقادی خطاب به روحانی را در سایت رجانیوز منتشر کند. او در این بیانیه، ضمن دفاع از تعطیلی کنسرتها در مشهد در حمایت از علمالهدی، اظهارات او را «کاملا منطبق بر نص صریح قانون اساسی» دانسته و خطاب به روحانی نوشته بود: «اگر برگزاری و شرکت در کنسرتها را برای رشد فضایل اخلاقی جامعه مفید میدانید و آن را خلاف شأن مطلوب دین نمیدانید، از شما خواهش میکنیم با لباس روحانیت به همراه خانواده در چند نمونه از این کنسرتها حاضر شوید.»
او در جای دیگری در سال۱۳۹۵ به محمدجواد ظریف درباره گرفتن ضمانتنامه ظریف از امریکا برای اجازه فعالیت بانک خارجی در ایران گفته بود: «راهحل گشایش اقتصادی و رفع تحریم از امریکا نمیگذرد و این نامه هم عزت کشور را پایمال میکند و هم کشورهای طرف تعامل با ایران را شرطی خواهد کرد.»
محسن منصوری در زمان ریاست رییسی بر قوه قضاییه با او در ستاد مرکزی راهیان نور که چند باری با حضور او همراه شده بود نیز حضور داشت و همکاری میکرد. او در سال۱۳۹۸ نیز مسوولیت ستاد اربعین آستان قدس رضوی را برعهده داشت و بعد از اربعین ازسوی رییسی به ریاست بنیاد کرامت رضوی منصوب شد و در همان سال به بنیاد مستضعفان رفت و از سوی پرویز فتاح به مدیرعاملی بنیاد علوی منصوب شد. دوره فعالیت او در بنیاد مستضعفان نیز در کارنامه کاریاش مهم است. حضوری که بدون شک بدون لطف و عنایت جبهه پایداری و درج نظر آنها نبوده است.
مهرماه سال 1400 هم با رای هیاتوزیران به عنوان استاندار تهران انتخاب شد. همان زمان برخی رسانهها نوشتند که برای نخستینبار در تاریخ جمهوری اسلامی چهرهای استاندار تهران شده که بعد از انقلاب سال 57 به دنیا آمده است. حضورش در استانداری تهران اما بیش از یکسال ادامه پیدا نکرد، مستقیم به دولت رفت و معاون رییسجمهور شد. منصوری در ۱۰ آبان ۱۴۰۱ از سوی سید ابراهیم رییسی به عنوان هفتمین معاون اجرایی رییسجمهور و یازدهمین سرپرست نهاد ریاستجمهوری منصوب شد.
علاوه بر این، نوع کنش و واکنشهای منصوری به رخدادهای سیاسی و دفاع او از چهرههایی همچون احمد علمالهدی و کاظم صدیقی تصویر دقیقتری از رویکردها و گرایشهای فکری و سیاسی او ارایه میدهد.
پس از افشای زمینخواری حوزه علمیه ازگل، محسن منصوری در واکنش به انتقادات از کاظم صدیقی نوشت؛ صدیقی از روحانیون انقلابی عصر ماست که در مسوولیتهای متعدد، جز به خدمت به مردم فکر نکرد. عصبانیت و کینه ضدانقلاب از این چهره خدوم جای تعجب ندارد؛ عجیب اما همراهی برخی چهرهها با موج تخریبهای ناجوانمردانه است.
منصوری نیز درست مثل بسیاری از چهرههای نسل دوم اصولگرا و برخاسته از بستر احمدینژاد و گره خورده با جبهه پایداری تنشهایی با اصولگرایان سنتیتر دارد. یکی از معروفترین ماجراهای نقد نسل اول به دوم در تذکر لفظی که در سال 1402 از جانب فضائلی به منصوری داده شد، هویداست.
منصوری در آن زمان به عنوان معاون رییسجمهور در «برنامه نمایشگاه پیشرفت خدمات دوساله دولت مردمی» درباره حاکمیت دوگانه در برخی دولتها سخن گفته بود و تعریفی از جایگاه رهبری و دولتها در برابر مردم کرده و گفته بود: «دولت خود را در مقابل مقام معظم رهبری عددی نمیداند» اما مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب به آن پاسخ داد و گفت: «خود رهبری خود را نوکر و خدمتگزار مردم میداند.»
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در این باره نوشته بود: «رهبر انقلاب: فلسفه وجود بنده و امثال بنده و دیگر مسوولان، خدمت است. ما نوکر و خدمتگزار مردم هستیم. اعتبار و آبروی ما به این است. اسلام این را برای ما معین کرده است. ما حقی به گردن مردم نداریم؛ مردم به گردن ما حق دارند.»
روایت تکذیب شده حادثه بالگرد
نام منصوری بیش از دیگر چهرههای دولت سیزدهم با حادثه بالگرد رییس این دولت و همراهانش گره خورده است. منصوری به عنوان معاون رییس دولت سیزدهم در ساعات اولیه بعد از حادثه بالگرد در گفتوگویی درخصوص حادثه بالگرد رییسجمهور گفت: «از ساعت ۸ صبح امروز، آیتالله رییسی برای افتتاح سد قلعهقیز در استان آذربایجان شرقی حضور داشتند و برنامههایشان تا ساعت ۱۳ طول کشید. حوالی ساعت ۱۳ برای افتتاح یک پروژه نفتی عازم تبریز شدند که به همراه کادر پرواز، وزیر خارجه، امام جمعه تبریز و استاندار این استان حضور داشتند. سه بالگرد برای حرکت بلند میشود که نیمساعت بعد از آغاز حرکت، ارتباط بالگرد رییسجمهور با دو بالگرد دیگر قطع میشود.این سه بالگرد با هم حرکت میکردند ولی ارتباط بالگرد رییسجمهور قطع میشود. همان لحظه دو بالگرد دیگر عملیات جستوجو را ادامه میدهند.از نکات امیدوارکننده این بوده که با یکی از سرنشینان بالگرد رییسجمهور و کادر پرواز ارتباط برقرار شده که نشان میدهد میزان سختی حادثه خیلی بالا نبوده؛ چون دو تن از افراد در چند نوبت با ما ارتباط گرفتند.» در روزهای آتی منصوری بارها به علت روایتی چنین بیمبنا مورد انتقاد قرار گرفت. آذر ماه سال گذشته او درباره این اظهارات خود اینگونه توضیح داد: «شهید رییسی به ما یاد داده بودند که با مردم صادقانه صحبت کنیم، آنچه در شب حادثه نقل کردیم، عین واقعه و عین صداقت بود. ما نمیتوانیم که به مردم خلاف بگوییم. البته برخی رسانهها آن روز و روزهای بعد شاید به خاطر تلاطم ناشی از حادثه، ما را به دروغگویی متهم کردند و نقلهایی که شد اصلا دقیق و مومنانه نبود.» منصوری ادامه داد: در آن مصاحبه بنده عرض کردم که ما با یکی از افرادی که در هلیکوپتر بودند، صحبت کردیم. این صحبت را فقط بنده انجام ندادم، شما اگر بروید مرور کنید چندین نفر مصاحبه کردند. آقایان اسماعیلی، مجاهد، محرابیان، حاج قدرت دیالمه در چندین نوبت مصاحبه کردند.آیتالله آلهاشم تا ساعت ۵ تلفن را جواب میدادند و این برای ما نقطه امیدی بود. البته پاسخها گاهی مبهم بود ولی عبارتهای ایشان موجود و ضبط شده است، بالاخره دستگاه امنیتی آن موقع رصد میکردند و این مکالمات و گفتوگوها ضبط شده است.
منصوری عنوان کرد: «چندین نفر با آقای آلهاشم صحبت کردند، بحث این است که ما در مصاحبه با مردم باید چه میگفتیم؟ نمیتوانیم که واقعیت را نگوییم، این جزییات را سریع و صادق با مردم صحبت کردیم. گفتیم تماسهایی برقرار شده است. این موضوع واقعا نقطه امیدی برای ما بود و سعی کردیم این نقطه امید را به مردم منتقل کنیم. مواردی که نقل شد عین واقعیت و صداقت بود، نه به قصد امیدبخشی کاذب و نه ایجاد یأس بود. ما معتقدیم بهترین کار همین بود، یعنی روایت دقیق و صادقانه از مجموعه مسائل را بیان کنیم.»
توییتهای منصوری در ایام انتخابات نیز با واکنشهای زیادی همراه بود. چهاردهم تیر ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در دور اول انتخابات نتیجه اکثر نظرسنجیها، دقیق نبود! دقیقترین پیشبینی مربوط به یکی از دستگاههای اطلاعاتی بود که با برآورد خوبی درصد مشارکت و آرای کاندیداها را تخمین زد. براساس اعلام آن دستگاه، هماکنون در آمار مشارکت قطعی، آرای دکتر جلیلی ۵۰/۷ و دکتر پزشکیان ۴۹/۳درصد است. در همین راستا، محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی در پاسخ به او نوشت: برآورد دستگاههای امنیتی چگونه به دست شما رسیده است؟ مگر در مرخصی نیستید؟ انشاءالله مردم با رای خودشان به این عملکردهای غیرقانونی خاتمه خواهند داد.
تذکر مخبر به منصوری در ایام انتخابات
ماجرای دیگری که نام منصوری را برجسته کرد، روایتی درباره تذکر مخبر به منصوری است. پایگاه خبری انتخاب در مطلبی در ۱۳ تیرماه سال گذشته با بیان اینکه «چالش میان مخبر با زیرمجموعههای حامی جلیلی و پایداری، از بدو تشکیل دولت وجود داشته و اینک به اوج خود رسیده است»، نوشت: «محسن منصوری، معاون اجرایی رییسجمهور است که ساعتی قبل، به عنوان رییس ستاد جلیلی در مراسم دهیاریهای دولت شرکت کرده است. این موضوع و دیگر سوءاستفادهها از امکانات دولت با واکنش تند مخبر، سرپرست ریاستجمهوری مواجه شده است. سینا جهانی، خبرنگار نوشت که محمد مخبر در تماس تلفنی با محسن منصوری، رییس ستاد سعید جلیلی به دلیل درگیر کردن دهیاریها در انتخابات به نفع یک نامزد، به شدت به او تذکر داد. شنیدهها میگویند چالش بین مخبر و منصوری پس از این اتفاق به اوج رسیده است.محسن منصوری با تکذیب این خبر اعلام کرد که وقتی دروغگویی، جعل خبر و نشر اکاذیب هیچ هزینهای نداشته باشد، بازار خلافگویی داغ میشود.»
رییس ستاد جلیلی علیه جلیلی؟/ روایت منصوری که اصولگرایان در آن تشکیک کردند
خردادماه سال جاری منصوری با اظهاراتی جدید درباره انتخابات ریاستجمهوری باب تازهای را در بیان اظهارات شاذ باز کرد. او در گفتوگویی اعلام کرد که «من ابتدا نظرم این بود که آقای فتاح باید در انتخابات حاضر شوند. استدلالم این بود که آقای فتاح باهوش هستند، آذری زبانند و رای منفی ندارند. آقای فتاح نپذیرفتند که در انتخابات وارد شوند. امتداد دولت شهید رییسی را آقای فتاح میتوانست پیش ببرد. نگذاشتند آقای فتاح وارد انتخابات شوند و ایشان فرمودند دست از سر ما بردارید. برخی پدرخواندگان اجازه حضور فتاح در انتخابات را ندادند.» او در این گفتوگو تلویحا میگوید که به ناچار سراغ سعید جلیلی به عنوان کاندیدای انتخاباتی رفتهاند. اظهارات منصوری از این جهت عجیب بود که هنوز تصاویر او که با محسن اسماعیلی برای حضور در وزارت کشور و ثبتنام در انتخابات همراهی کرده، موجود است.
نه فتاح و نه جلیلی واکنشی به اظهارات منصوری نشان ندادند، اما سوال اصلی که مطرح میشود، این است که چرا محسن منصوری چند ماه بعد از انتخابات و در زمانی که به روشنی بین طیفهای جبهه پایداری و دولت سیزدهم با حلقه سعید جلیلی اختلاف ایجاد شده بود، به یکباره به بازخوانی تاریخ انتخاباتی اقدام کرد؟ در شرایطی که سعید جلیلی کاندیدای انتخاباتی بود و حلقه دولت سیزدهم به روایت منصوری دل در گرو فتاح داشتند، چرا منصوری و میثم نیلی به وضوح و در روز روشن اسماعیلی وزیر ارشاد دولت سیزدهم را در وزارت کشور همراهی کردند؟! روزنامه اصولگرای خراسان نزدیک به محمدباقر قالیباف نیز به شدت از اظهارات منصوری انتقاد کرد و نوشت: «برخلاف آنچه در ظاهر تبلیغات انتخاباتی دیده میشود، پرویز فتاح نه تنها یکی از گزینههای مطرح برای تداوم مسیر دولت شهید رییسی بوده، بلکه به گفته منصوری، اصلا گزینه اصلی و مطلوب بدنه تصمیمساز و حامی دولت سیزدهم نیز محسوب میشده است. این گزاره وقتی اهمیت دوچندان مییابد که بدانیم اسماعیلی، سخنگوی دولت، در شرایطی وارد عرصه رقابت شد که سعید جلیلی نیز حضور داشت. حال، این پرسش اساسی مطرح میشود که اگر جلیلی قرار بود پرچمدار ادامه مسیر دولت باشد، چه نیازی به حضور اسماعیلی بود؟ پاسخ این است: اسماعیلی آلترناتیوی اضطراری برای روزهایی بود که حضور فتاح قطعی نمیشد؛ یعنی از ابتدا، سناریوی اصلی براساس حضور فتاح نوشته شده بود، نه جلیلی. در گام دوم، منصوری تلویحا پرده از واقعیتی مهمتر برمیدارد: جناح موسوم به «امتداد دولت سیزدهم» باوجود دراختیار داشتن محمد مخبر، معاون اول دولت و یکی از اصلیترین چهرههای رسمی دولت، ترجیح داد تمرکز خود را نه بر او، بلکه بر دعوت مکرر از فتاح معطوف کند. این رفتار، نشانهای روشن از عدم اجماع بر سر چهرههای موجود در دولت و شکاف پنهانی در بدنه تصمیمگیر دولت است.»
در همان روزها، سیدحسین نقویحسینی، رییس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در سال ۱۳۹۲، به اظهارات منصوری واکنش نشان داد و به پایگاه خبری رویداد 24 در این باره گفته است که «در ابتدای طرح مساله انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری ۱۴۰۳ شخصا به پرویز فتاح نامهای در مورد کاندیداتوریاش نوشته و او تاکید کرده که تصمیمی برای حضور در عرصه انتخابات ندارد.اظهارات محسن منصوری برای توجیه شکست در انتخابات است و سعی دارند تا با این اظهارات، بین جریان سیاسی خود و سعید جلیلی فاصلهای ایجاد کنند.»
نقویحسینی همچنین تاکید کرده بود که «من تصور میکنم حمایت همین طیف و حلقه دولت سیزدهم از آقای جلیلی در عدم رای آوری ایشان موثر بود؛ به این معنی که جایگاه و عملکرد این افراد مشخص شده بود و وقتی شروع به حمایت از آقای جلیلی کردند روی بدنه رای ایشان نیز تاثیر گذاشت.»
گوینده اخباری که تکذیب میشود
محسن منصوری نماد کامل یک مدیر احمدینژادی است. گوینده اخباری که تکذیب میشود و او را در مرکز توجه قرار میدهد. چهرهای که میداند در کدام حلقه قرار بگیرد تا هرچه زودتر پلههای ترقی را طی کند. برای منصوری گفتن حرفی که او را در مرکز توجه قرار دهد از هر چیزی مهمتر است؛ خواه توییتی مبهم درباره خبر پیروزی انتخاباتی غیرواقعی سعید جلیلی باشد یا روایتی دسته اول، اما نادقیق از حادثه بالگرد یا حتی آمار مرگ و میر کرونا. مهم اصل خبر است نه صحت آن.
