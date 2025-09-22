En
رازهایی درباره آقای "میم"؛ نقش جادوگر اعجاب‌انگیز در شرکت‌های بزرگ

درباره گزینه خبرساز و اثرگذار فضای مجازی و البته فضای واقعی، یعنی آقای "میم" چه می‌دانید؟
رازهایی درباره آقای "میم"؛ نقش جادوگر اعجاب‌انگیز در شرکت‌های بزرگ

میم‌ها در فضای مجازی، محتواهای فرهنگی یا طنزآمیزی هستند که به صورت تصاویر، ویدیوها یا متن‌های کوتاه از طریق شبکه‌های اجتماعی و اینترنت به سرعت پخش می‌شوند و اغلب برای انتقال ایده‌ها، انتقادها یا جوک‌های روزمره استفاده می‌گردند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، این پدیده نقش مهمی در شکل‌گیری روندهای آنلاین، ارتباط جمعی و حتی تأثیرگذاری بر فرهنگ عمومی ایفا می‌کند و می‌تواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای بیان نظرات عمل کند.

رازهایی درباره آقای

پادکست تولیدی نسل زد(z) تابناک با صدای مسیحا محمدی این بار به داستان "میم"ها ورود کرده است و از شیوه بهر‌ه‌برداری برخی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها از این ابزار نوین پرده برمی‌دارد.

میم فضای مجازی پادکست تابناک مسیحا محمدی پادکست اجتماعی تابناک نسل z
