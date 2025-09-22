میمها در فضای مجازی، محتواهای فرهنگی یا طنزآمیزی هستند که به صورت تصاویر، ویدیوها یا متنهای کوتاه از طریق شبکههای اجتماعی و اینترنت به سرعت پخش میشوند و اغلب برای انتقال ایدهها، انتقادها یا جوکهای روزمره استفاده میگردند.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، این پدیده نقش مهمی در شکلگیری روندهای آنلاین، ارتباط جمعی و حتی تأثیرگذاری بر فرهنگ عمومی ایفا میکند و میتواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای بیان نظرات عمل کند.
پادکست تولیدی نسل زد(z) تابناک با صدای مسیحا محمدی این بار به داستان "میم"ها ورود کرده است و از شیوه بهرهبرداری برخی از شرکتها و کارخانهها از این ابزار نوین پرده برمیدارد.
