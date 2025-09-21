پاسخ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به اظهارات حجت الاسلام قاسمیان

به گزارش تابناک، مجتبی زارعی، نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به اظهارات جنجالی حجت الاسلام قاسمیان درباره روز آتش بس جنگ دوازده روزه پاسخ داد.

مجتبی زارعی نوشت: آقای قاسمیان! چرا درباره چگونگی آتش بس به عراقچی دروغ بستی؛ در ساعات و دقایق هماهنگی بین دیپلمات و فرمانده تو خواب بودی! به فرمانده کل قوا هم دروغ بستی، اما من درحریم آقا وارد نمی‌شوم!

مردم شریف! یادتان هست که یک جریان پُر سر و صدا که در وعده صادق یک و دو برخی تآخیر‌های فنی و محاسباتی حاجی زاده‌ی عزیز و بروبچه‌های شجاع سپاه را به مخالفت پزشکیان با مقابله بمثل ارجاع می‌دادند و بعدا با گلایه و نهیب امام خامنه‌ای مواجه شدند؟!

حالا همان جریان می‌خواهد به مستمعِ بی اطلاع آنهم در جلسه تفسیر قرآن وانمود کند که فرمانده‌ی سپاه سوای سیاست خارجی، جنگ را رآسا و برخلاف میل دیپلماسی که مثلا خواستار قطع آتش بود تمام کرده است؟!

به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملّی و با اطلاع می‌گویم بین دکتر عراقچی و سردار پاکپور نه تنها هیچ اختلافی نبوده بلکه دیپلماسی و میدان بر سر ساعات و دقایق مقابله به مثل اتفاق نظر داشتند چرا؟ چون ایران اسلامی هرکی به هرکی نیست هر دوی دیپلمات و فرمانده زیر نظر امام خامنه‌ای و در هماهنگی کامل عمل می‌کردند!

من نمی‌دانم اگر خدایی ناکرده در آینده جنگی اتفاق بیفتد جمهوری اسلامی چه سناریو‌هایی برای کل منطقه تدارک دیده است و این البته به آینده بستگی دارد و چیزیست شبیه آخرالزمان! اما در باره مرحله اول جنگ آن نقلی که از امام خامنه‌ای در باره منطقه داشتید هم غلط و دروغ بود، اما بیشتر از این باز نمی‌کنم، چون من کوچکتر از آن هستم که در حریم امام و فرماندهی کل قوا وارد شوم