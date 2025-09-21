عکس: جدول لیگ برتر پس از پایان هفته چهارم

در پایان هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، امشب دو دیدار برگزار شد که طی آن تیم‌های فوتبال استقلال و پیکان به نتیجه تساوی ۲ بر ۲ دست یافتند و تیم سپاهان با نتیجه یک بر دو مغلوب تراکتور شد.