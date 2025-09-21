سعید اسماعیلی قهرمان جهان شد

به گزارش تابناک، در ادامه رقابت‌های ۳ وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، سعید اسماعیلی نماینده وزن ۶۷ کیلوگرم ایران و دارنده مدال طلای المپیک، در دیدار نهایی برابر حسرت جعفراف دارنده مدال‌های نقره و برنز جهان از آذربایجان به روی تشک رفت و در پایان در یک مبارزه سخت با نتیجه نزدیک ۲ بر یک به برتری رسید و یک سال پس از کسب مدال طلای المپیک، این‌بار صاحب مدال طلای جهان شد و چهارمین مدال طلای کشتی فرنگی ایران در این رقابت‌ها را برگردن آویخت.

اسماعیلی پیش از این در دور نخست استراحت کرد، سپس مقابل سباستین ناد دارنده مدال طلای جهان از صربستان با امتیاز عالی ۹ بر صفر به برتری رسید. وی در دومین مبارزه نیز با امتیاز عالی ۸ بر صفر شربیجانوف از ازبکستان را برد و راهی یک چهارم نهایی شد و در این مرحله نیز مقابل هاوارد یورگنسن از نروژ با امتیاز عالی ۸ بر صفر به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد.

اسماعیلی در نیمه نهایی نیز برابر دنیل آگایف از روسیه به روی تشک رفت و در مدت زمان یک دقیقه و ۴۵ ثانیه با امتیاز عالی ۹ بر صفر به برتری رسید و در اولین حضور خود در رقابت های قهرمانی جهان با اقتدار راهی فینال شد.

علیرضا مهمدی آخرین فرنگی‌کار ایران در این رقابت‌هاست که تا دقایقی دیگر در فینال وزن ۸۷ کیلوگرم به مصاف الکساندر کوماروف از صربستان می‌رود.