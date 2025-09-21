En
سعید اسماعیلی قهرمان جهان شد

فرنگی‌کار وزن ۶۷ کیلوگرم ایران با اقتدار به مدال طلای رقابت‌های جهانی کرواسی دست یافت.
کد خبر: ۱۳۲۹۸۹۵
226 بازدید

به گزارش تابناک، در ادامه رقابت‌های ۳ وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، سعید اسماعیلی نماینده وزن ۶۷ کیلوگرم ایران و دارنده مدال طلای المپیک، در دیدار نهایی برابر حسرت جعفراف دارنده مدال‌های نقره و برنز جهان از آذربایجان به روی تشک رفت و در پایان در یک مبارزه سخت با نتیجه نزدیک ۲ بر یک به برتری رسید و یک سال پس از کسب مدال طلای المپیک، این‌بار صاحب مدال طلای جهان شد و چهارمین مدال طلای کشتی فرنگی ایران در این رقابت‌ها را برگردن آویخت.

اسماعیلی پیش از این در دور نخست استراحت کرد، سپس مقابل سباستین ناد دارنده مدال طلای جهان از صربستان با امتیاز عالی ۹ بر صفر به برتری رسید. وی در دومین مبارزه نیز با امتیاز عالی ۸ بر صفر شربیجانوف از ازبکستان را برد و راهی یک چهارم نهایی شد و در این مرحله نیز مقابل هاوارد یورگنسن از نروژ با امتیاز عالی ۸ بر صفر به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد.

اسماعیلی در نیمه نهایی نیز برابر دنیل آگایف از روسیه به روی تشک رفت و در مدت زمان یک دقیقه و ۴۵ ثانیه با امتیاز عالی ۹ بر صفر به برتری رسید و در اولین حضور خود در رقابت های قهرمانی جهان با اقتدار راهی فینال شد.

علیرضا مهمدی آخرین فرنگی‌کار ایران در این رقابت‌هاست که تا دقایقی دیگر در فینال وزن ۸۷ کیلوگرم به مصاف الکساندر کوماروف از صربستان می‌رود.

کشتی کشتی فرنگی قهرمانی جهان سعید اسماعیلی مدال طلا قهرمان جهان مسابقات جهانی تیم ملی کشتی فرنگی خبر فوری
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
