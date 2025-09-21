اظهارنظر مکرون درباره به رسمیت شناختن فلسطین

رئیس‌جمهور فرانسه با بیان اینکه پاریس فردا کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت خواهد شناخت، اعلام کرد که به رسمیت شناختن کشور فلسطین برای توقف جنگ علیه غزه ضروری است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، امانوئل مکرون در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «سی‌بی‌اس» گفت: به رسمیت شناختن دولت فلسطین برای توقف جنگ ضروری است. تصمیم فرانسه برای به رسمیت شناختن فلسطین را روز دوشنبه، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام خواهم کرد.

این مقام فرانسوی، مقاومت فلسطین را به تلاش برای ناامید کردن فلسطینی ها درباره تشکیل دولت فلسطین متهم کرد و گفت: به رسمیت شناختن دولت فلسطین برای منزوی کردن حماس، لازم است.

رئیس جمهور فرانسه تصریح کرد که تا پیش از آزادی اسرای اسرائیلی نزد حماس، سفارت فلسطین در پاریس را افتتاح نخواهیم کرد و این شرطی اساسی برای ماست.

مکرون افزود: قبل از افتتاح سفارت فلسطین باید کمک‌های بشردوستانه به این کشور ارسال شود.

«استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل متحد روز یکشنبه به وقت محلی در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره واکنش دبیرکل سازمان ملل به اقدام سه کشور انگلیس، استرالیا و کانادا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین گفت: این تصمیم به زنده نگه داشتن امید به راه‌حل دو کشوری در لحظه‌ای بسیار تاریک کمک خواهد کرد.

سخنگوی سازمان ملل گفت که این اقدام، گامی رو به جلو به عنوان بخشی از راه حل دو دولتی به شمار می‌آید.

انگلیس، استرالیا و کانادا یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ برابر با ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ در اقدامی تاریخی که بازتابی از افزایش شکاف میان غرب و اسرائیل است، کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند.

کی‌یر استارمر نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که این کشور به‌منظور احیای امید به صلح، کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد.

مارک کارنی نخست وزیر کانادا نیز در بیانیه‌ای با اشاره به تعهد این کشور برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی از سال ۱۹۴۷، از تصمیم اوتاوا برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی خبر داد.

آنتونی آلبانیز نخست‌وزیر استرالیا نیز اعلام کرد که این کشور به‌طور رسمی «کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین» را به رسمیت می‌شناسد.

یکی از مهم‌ترین تحولات منطقه‌ای در آستانه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سطح سران، برگزاری کنفرانس «راه‌حل دو دولتی» و تشکیل کشور مستقل فلسطین است که فردا دوشنبه ۳۱ شهریور به وقت محلی برابر با ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ در نیویورک برگزار شود.

این ابتکار به طور مشترک توسط امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، رهبری می‌شود.

کنفرانس نخست راه حل دو دولتی ۶ تا ۸ مرداد در نیویورک برگزار شد و در بیانیه ای علاوه بر توافق برای انجام اقدامات جمعی برای پایان جنگ اسرائیل علیه غزه، از راه کار موسوم به دو دولتی و تشکیل کشور فلسطین حمایت کرد.

اعلامیه نیویورک ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ با حمایت ۱۴۲ کشور عضو سازمان ملل متحد، ۱۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع و حمایت فرانسه و عربستان سعودی درباره ضرورت شناسایی کشور مستقل فلسطین به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.

در جنگ اسرائیل علیه غزه از ۱۵ مهر ۱۴۰۲ (۷ اکتبر ۲۰۲۳) تاکنون بیش از ۶۴ هزار شهید و ده‌ها هزار مجروح شده اند. این جنگ نه تنها به نابودی گسترده زیرساخت‌های حیاتی از جمله بیمارستان‌ها، مدارس و شبکه آب و برق منجر شد، بلکه آوارگی صدها هزار فلسطینی و کمبود شدید مواد غذایی را در پی داشت و یک بحران انسانی بی‌سابقه را رقم زد.

هرچند در دی‌ماه ۱۴۰۳ توافقی برای آتش‌بس میان اسرائیل و گروه‌های مقاومت فلسطینی به رهبری حماس حاصل شد، اما اسرائیل با نقض تعهدات خود بار دیگر حملات سنگین به غزه را آغاز کرده و آمار قربانیان همچنان رو به افزایش است.