پایان خوش کشتی فرنگی با سه مدال؛ طلای اسماعیلی، نقره مهمدی و برنز کشتکار/ قهرمانی ۱۸۰ امتیازی شاگردان رنگرز در جهان + فیلم

سه مدال طلا، نقره و برتز در روز پایانی مسابقات قهرمانی جهان، پایان خوشی برای تیم ملی کشتی فرنگی ایران بود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در روز پایانی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب، شاگردان حسن رنگرز سه مدال کسب کردند تا قهرمانی فرنگیکاران دلنشينتر شود. سعید اسماعیلی مدال طلا گرفت. علیرضا مُهمدی به مدال برنز دست یافت و محمدمهدی کشتکار هم برنزی شد.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مجموع با کسب چهار طلای سعید اسماعیلی، غلامرضا فرخی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده، دو مدال نقره پیام احمدی و علیرضا مُهمدی و دو مدال برنز سهرابی و محمدمهدی کشتکار، عنوان قهرمانی را برای خود کرد. علیرضا عبدولی در این رقابتها پنجم شده بود و علی احمدیوفا هم در مرحله اول شکست خورد و حذف شد.
در رده بندی تیمی ایران با ۱۸۰ امتیاز و با فاصله ۹۱ امتیازی با تیم دوم مقتدرانه عنوان قهرمانی را به دست آورد. پس از تیم ایران تیم آذربایجان با ۸۹ امتیاز دوم شد و تیم ازبکستان با ۷۲ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.
سعید اسماعیلی در فینال وزن ۶۷ کیلوگرم با نتیجه ۲ بر یک جعفراف، کشتیگیر آذربایجانی را شکست داد تا قهرمان شود.
چهارمین طلای کشتی فرنگی در حالی بهدست اسماعیلی ضرب شد که در روز دوم و سوم با غلامرضا فرخی، امین میرزازاده و محمدهادی ساروی سه مدال طلا کسب شده بود.
