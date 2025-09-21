En
پایان خوش کشتی فرنگی با سه مدال؛ طلای اسماعیلی، نقره مهمدی و برنز کشتکار/ قهرمانی ۱۸۰ امتیازی شاگردان رنگرز در جهان + فیلم

تیم ملی کشتی فرنگی که قهرمانی‌اش در رقابت‌های قهرمانی جهان قطعی شده بود، با کسب سه مدال در روز آخر مسابقات، پایانی خوش را تجربه کرد.
پایان خوش کشتی فرنگی با سه مدال؛ طلای اسماعیلی، نقره مهمدی و برنز کشتکار

سه مدال طلا، نقره و برتز در روز پایانی مسابقات قهرمانی جهان، پایان خوشی برای تیم ملی کشتی فرنگی ایران بود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در روز پایانی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب، شاگردان حسن رنگرز سه مدال کسب کردند تا قهرمانی فرنگی‌کاران دلنشين‌تر شود. سعید اسماعیلی مدال طلا گرفت. علیرضا مُهمدی به مدال برنز دست یافت و محمدمهدی کشتکار هم برنزی شد.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مجموع با کسب چهار طلای سعید اسماعیلی، غلامرضا فرخی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده، دو مدال نقره پیام احمدی و علیرضا مُهمدی و دو مدال برنز سهرابی و محمدمهدی کشتکار، عنوان قهرمانی را برای خود کرد. علیرضا عبدولی در این رقابت‌ها پنجم شده بود و علی احمدی‌وفا هم در مرحله اول شکست خورد و حذف شد.

در رده بندی تیمی ایران با ۱۸۰ امتیاز و با فاصله ۹۱ امتیازی با تیم دوم مقتدرانه عنوان قهرمانی را به دست آورد. پس از تیم ایران تیم آذربایجان با ۸۹ امتیاز دوم شد و تیم ازبکستان با ۷۲ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

دست مهمدی به طلا نرسید و نقره‌ای شد
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ - ۲۱:۰۰

علیرضا مهمدی در فینال وزن ۸۷ کیلوگرم با نتیجه ۴ بر ۳ مقابل الکساندر کوماروف از صربستان شکست خورد و به کسب مدال نقره بسنده کرد.

سعید اسماعیلی مدال طلا گرفت
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ - ۲۰:۳۰

سعید اسماعیلی در فینال وزن ۶۷ کیلوگرم با نتیجه ۲ بر یک جعفراف، کشتی‌گیر آذربایجانی را شکست داد تا قهرمان شود.

چهارمین طلای کشتی فرنگی در حالی به‌دست اسماعیلی ضرب شد که  در روز دوم و سوم با غلامرضا فرخی، امین میرزازاده و محمدهادی ساروی سه مدال طلا کسب شده بود.

محمدمهدی کشتکار برنزی شد
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ - ۲۰:۰۰

محمدمهدی کشتکار که در آستانه رسیدن به فینال شکست خورده بود، در دیدار رده‌بندی مقابل سرگئی املین از روسیه قرار گرفت که موفق شد با نتیجه ۶ بر ۴ به پیروزی برسد و مدال برنز را برای خود کند.

تیم ملی کشتی فرنگی حسن رنگرز کشتی فرنگی سعید اسماعیلی علیرضا مهمدی محمدمهدی کشتکار
