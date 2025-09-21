En
استقلال ۲ – پیکان ۲؛ یک امتیاز حاصل درخشش گوهری و آسانی/ مقاومت تیم ۱۰ نفره و شاهکار آقاسی!

دیدار تیم‌های استقلال و پیکان با تساوی به پایان رسید. یاسر آسانی در وقت‌های اضافه نیمه نخست بالاخره قفل دروازه حریف را شکست، اما شاگردان ساپینتو در نهایت در کسب سه امتیاز ناکام ماندند. این در حالی است که پیکان از اواسط نیمه اول ۱۰ نفره شد.
استقلال2 – پیکان 2؛ یک امتیاز حاصل درخشش گوهری و آسانی/ مقاومت تیم 10 نفره مقابل حملات آبی‌ها

پیکان در اواسط نیمه نخست ۱۰ نفره شد و پس از آن آبی‌های پایتخت حاکم مطلق توپ و میدان شدند، اما واکنش‌های نجاتبخش احمد گوهری در چند صحنه، مانع از برتری استقلال شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم فوتبال استقلال در چارچوب دیداری از هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۸ امروز با قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف پیکان رفت.

آبی‌پوشان پایتخت پس از شکست سنگین و تلخ ۷ بر ۱ برابر الوصل در لیگ قهرمانان آسیا، در شرایطی پا به میدان گذاشتند که هدف‌شان احیای اعتماد به نفس و فراموش کردن خاطره آن دیدار بود. در همین راستا، ریکاردو ساپینتو نسبت به بازی قبل، تغییراتی در تیمش ایجاد کرد و حبیب فرعباسی، صالح حردانی، مهران احمدی و داکنز نازون در ترکیب اصلی قرار گرفتند.

بازی در حالی دقایق ابتدایی را پشت سرگذاشت که شاگردان سعید دقیقی سعی در غافلگیر کردن میزبان داشتند و می‌خواستند با رسیدن به گل شرایط را به سود خود تغییر دهند. پیکانی‌ها که روی اشتباه مدافعان استقلال چند موقعیت گلزنی خوب در نیمه اول داشتند و یک بار هم تیر دروازه استقلال را به لرزه در آوردند، در دقیقه ۲۲ به هدفشان رسیدند. یک ارسال به روی دروازه استقلال با دفع ناقص آقاسی همراه شد و محسن آذرباد با یک پاس رو به عقب توپ را به کسری طاهری سپرد و پدیده جوان پیکان با یک ضربه دیدنی و عبور دادن توپ از بین پا‌های عارف آقاسی، موفق شد گل نخست بازی را به ثمر برساند.

در سمت مقابل استقلالی‌ها که شروع نسبتا خوبی در این دیدار داشتند، بعد از اخراج میلاد باقری بازیکن پیکان در دقیقه ۲۵ حاکم مطلق توپ و میدان شدند. شاگردان ساپینتو با ارسال‎های متعدد و شوت‌های از راه دور بار‌ها شانس خود را امتحل کردند، اما جایگیری مدافعان پیکان و از آن مهم‌تر واکنش‌های نجاتبخش احمد گوهری در چند صحنه، مانع گلزنی آبی‌ها شد. در شرایطی که دروازه‎بان پیکان به سد محکمی برابر استقلالی‌ها تبدیل شده بود، بالاخره در دقیقه ۶+۴۵ یاسر آسانی قفل دروازه پیکان را شکست. منیر الحدادی روی خط عرضی صاحب توپ شد و آن را به روی دروازه ارسال کرد. در جناح مخالف توپ به یاسر آسانی رسید که وینگر آلبانیایی به عرض زد و با یک شوت تماشایی به گوشه دروازه، کار را به تساوی کشاند.

نیمه دوم با شوک دیگری برای آبی‌ها آغاز شد. در حالی که هواداران امیدوار بودند تیم‌شان به گل برتری دست یابد، دقیقه ۴۸ روی اشتباه مرگبار عارف آقاسی، کسری طاهری در موقعیت تک به تک با حبیب فرعباسی قرار گرفت و پس از دریبل سنگربان آبی‌ها، ضربه‌اش را روانه دروازه کرد و تکل چشمی نیز نتوانست توپ را از روی خط بیرون بکشد و یکبار دیگر خودروسازان از میزبان قدرتمند خود پیش افتادند.

دقیقه ۸۰ یک اشتباه ناخواسته از سوی مدافع پیکان به داد میزبان رسید. پس از اینکه روزبه چشمی در محوطه جریمه با سینه توپ را کنترل کرد، در ادامه توپ به دست مهدی نجفی برخورد کرد. با بررسی صحنه توسط VAR که مدت زمان نسبتا زیادی نیز به طول انجامید، بیژن حیدری در سوت خود به نشانه خطای پنالتی دمید. یاسر آسانی پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و ضمن دبل، یکبار دیگر بازی را به تساوی کشاند.

ترکیب ابتدایی دو تیم:

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی، عارف آقاسی، صالح حردانی، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، منیر الحدادی و داکنز نازون.

ترکیب پیکان: احمد گوهری، میلاد باقری، شاهین توکلی، میثم تیموری، نیما انتظاری، سجاد جعفری، فرید امیری، افشین صادقی، فراز امامعلی، محسن آذرباد و کسری طاهری.

به گزارش تابناک، هواداران استقلال امیدوار بودند تیم‌شان با کسب یک نتیجه خوب و کسب سه امتیاز این دیدار خانگی از بحران روزهای گذشته فاصله بگیرد و با پیروزی در این بازی هم‌امتیاز گل‌گهر در صدر جدول شود که با تساوی دو بر دو این فرصت از دست رفت. نتیجه‌ای که چیزی جز ناکامی برای استقلال و ساپینتو محسوب نمی‌شود. حالا استقلال بعد از پیروزی برابر تراکتور در هفته نخست لیگ و با احتساب دیدار سوپرجام، در شش مسابقه اخیر تنها یک برد کسب کرده است. آمار ضعیفی که باعث شد هواداران علیه ساپینتو و برخی بازیکنان شعار دهند.

