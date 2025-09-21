En
فرهاد مجیدی هم به الوصل باخت

تیم البطائح با هدایت فرهاد مجیدی در دیدار برابر الوصل شکست خورد. البطائح در ۳ بازی از ۴ بازی فصل جاری لیگ امارات شکست خورده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در ادامه هفته چهارم رقابت های لیگ امارات یک بازی برگزار شد. الوصل که چند روز قبل استقلال را با نتیجه ۷ بر ۱ شکست داده بود توانست برابر البطائح با یک گل به پیروزی برسد.

فرهاد مجیدی که هدایت البطائح را برعهده دارد امیدوار بود که تیمش با پیروزی در این بازی خانگی از بحران خارج شود اما تیم او در این بازی هم شکست خورد تا شرایط برای مجیدی در همین ابتدای فصل بحرانی شود.

البطائح عملکرد ناامید کننده‌ای در فصل جاری داشته است به طوری که در ۴ بازی که به میدان رفته ۳ بار شکست خورده است تا در رده یازدهم جدول  ۱۴ تیمی قرار گیرد.

