به گزارش تابناک، فرزاد فرزین، خواننده موسیقی پاپ، با حضور در قسمت سوم فصل دوم «پامپ» با اجرای امیرحسین قیاسی از این که اوایل تصور میشد هنگام خواندن در حال درآوردن ادای فریدون فروغی بوده است گفت.
او در جواب قیاسی که پرسید «به تو نگفتند شبیه کسی هستی؟» گفت «چرا میگفتند شبیه فریدون فروغی هستی و فکر میکردند ادای او را درمیآورم در حالی که من صدایم همین است. ضمن این که با احترام بسیار خواننده محبوبم هم نبودند.»
او در پاسخ به این که الگوی کاریاش کیست؟ از مایکل جکسون نام برد.
