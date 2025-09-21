En
پلمب ۳ سالن زیبایی در مشهد

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: ۳ سالن زیبایی واقع در مشهد که به‌صورت غیرمجاز و توسط افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در حوزه‌های پوست، مو، زیبایی، لیزر و تتو فعالیت داشتند، شناسایی و پلمب شدند.
پلمب ۳ سالن زیبایی در مشهد

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ محسن صیادی اظهار کرد: طی دو گشت مشترک پلیس اماکن شهرستان مشهد و بازرسان این مدیریت، ۳ سالن زیبایی واقع در محدوده طلاب که به‌صورت غیرمجاز و توسط افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در حوزه‌های پوست، مو، زیبایی، لیزر و تتو فعالیت داشتند، شناسایی و پس از تشکیل پرونده تخلف، پلمب و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی افزود: از جمله تخلفات این واحد‌های صنفی می‌توان به دخالت در امور پزشکی، گران‌فروشی، عدم رعایت مقررات نظام صنفی و بی‌توجهی به دستورالعمل‌های بهداشتی اشاره کرد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی ادامه داد: تشدید نظارت‌ها در این حوزه با هدف حفظ سلامت شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.

متأسفانه برخی از این مراکز بدون مجوز فعالیت می‌کنند و از دستگاه‌های لیزر غیراستاندارد استفاده می‌نمایند.

این مدیریت با جدیت در حال شناسایی و جمع‌آوری سالن‌های زیبایی غیرمجاز است.

