به گزارش تابناک به نقل از فدراسیون فوتبال، فهرست جدید بازیکنان دعوتشده به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان از سوی کادر فنی تیم ملی اعلام شد و در میان آنها نام؛ ثنا صادقی، فاطمه رضایی و زهرا احمدزاده از تیم بانوان پرسپولیس به چشم میخورد. فاطمه رضایی با درخشش در دیدار پرسپولیس برابر تیم ایساتیس به اردوی تیم ملی دعوت شد.
این اردو، نخستین مرحله آمادهسازی تیم ملی برای حضور در رقابتهای جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ استرالیا است و از روز شنبه ۵ مهرماه در مرکز ملی فوتبال آغاز خواهد شد.
بازیکنان ملیپوش تا روز سهشنبه ۸ مهرماه زیر نظر کادر فنی، تمرینات خود را پیگیری خواهند کرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید