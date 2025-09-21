En
سه پرسپولیسی در تیم‌ملی بانوان

از سوی کادر فنی تیم ملی فوتبال بانوان ایران، ۲۷ بازیکن برای حضور در مرحله آماده‌سازی تیم ملی جهت حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ استرالیا به اردوی تیم ملی کشورمان دعوت شدند.
سه پرسپولیسی در تیم‌ملی بانوان

به گزارش تابناک به نقل از فدراسیون فوتبال، فهرست جدید بازیکنان دعوت‌شده به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان از سوی کادر فنی تیم ملی اعلام شد و در میان آنها نام؛ ثنا صادقی، فاطمه رضایی و زهرا احمدزاده از تیم بانوان پرسپولیس به چشم می‌خورد. فاطمه رضایی با درخشش در دیدار پرسپولیس برابر تیم ایساتیس به اردوی تیم ملی دعوت شد.

این اردو، نخستین مرحله آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ استرالیا است و از روز شنبه ۵ مهرماه در مرکز ملی فوتبال آغاز خواهد شد.

بازیکنان ملی‌پوش تا روز سه‌شنبه ۸ مهرماه زیر نظر کادر فنی، تمرینات خود را پیگیری خواهند کرد.

تیم ملی فوتبال بانوان دعوت به تیم ملی بازیکن پرسپولیس فدراسیون فوتبال فاطمه رضایی زهرا احمدزاده ثنا صادقی
