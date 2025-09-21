برخورد قضایی با هتاکان قومیتی در فضای مجازی

دادستان مازندران در جریان ملاقات بی واسطه و چهره به چهره با مردم، به مشکلات بیش از ۵۰ مراجعه کننده از روستای همت آباد ساری رسیدگی کرد و گفت: دستگاه قضایی با جدیت با هرگونه هتاکی در فضای مجازی به اقوام مختلف کشور، تشویش اذهان عمومی و قدرت‌نمایی برخورد خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان مازندران، دادستان مرکز استان مازندران در روز‌های گذشته با حضور در همت‌آباد ساری، میزبان بیش از ۵۰ مراجعه کننده دستگاه قضایی بود که در این نشست، مطالبات آنها را مورد بررسی قرار داد.

تسریع در رسیدگی‌ها و اجرای احکام، پیگیری درخواست‌های زندانیان در زمینه اعطای مرخصی و استفاده از نهاد‌های ارفاقی و مسائل مرتبط با حقوق عامه از مهمترین خواسته‌های متقاضیان در جریان برگزاری این ملاقات مردمی بود.

«علی اکبر عالیشاه» دادستان مازندران، حضور مسئولان قضایی در جریان دیدار‌های مردمی را نشانه‌ای آشکار از مردمی بودن دستگاه قضائی و در میان مردم بودن مسئولان دانست و گفت: این دیدار‌ها می‌تواند در برقراری ارتباط سازنده با مردم مفید فایده واقع شود.

وی دیدار‌های مردمی مدیران دستگاه قضائی و مسئولان سایر دستگاه‌های اجرایی و خدماتی را یکی از مظاهر اصلی مشارکت مردمی در جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد و تاکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت با هرگونه هتاکی به اقوام، تشویش اذهان عمومی و قدرت‌نمایی در فضای مجازی برخورد خواهد کرد.

دادستان مازندران با اشاره به جریحه‌دار شدن احساسات مردم مازندران در پی انتشار کلیپ منتشر شده اخیر تاکید کرد: دستگاه قضائی برابر هنجارشکنان هیچ‌گونه تساهلی نخواهد داشت و حتی در صورت اظهار ندامت متهم، موظف به برخورد قانونی و قاطع برای حفظ امنیت روانی جامعه و حرمت مردم است.

عالیشاه در پایان گفت: رونده متهم مذکور در کوتاه‌ترین زمان ممکن و مطابق با قانون رسیدگی خواهد شد.