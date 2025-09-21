درخشش پتروشیمی زاگرس در بازار سرمایه؛ تخمین تعدیل مثبت ۵ همتی از عملکرد ۵ ماهه

پتروشیمی زاگرس با ثبت رشد ۱۰۰ درصدی درآمد در دوره ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، یکی از بهترین گزارش‌های بازار سرمایه را ارائه داد. افزایش نرخ و تناژ فروش متانول، این شرکت را در مسیر تحقق درآمد ۵۰.۵ همتی قرار داده و زمینه تعدیل مثبت ۵ همتی را فراهم کرده است.

پتروشیمی زاگرس در عملکرد ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، یکی از بهترین گزارش‌های مالی بازار سرمایه را ارائه داده و موفق به ثبت رشد ۱۰۰ درصدی درآمد نسبت به دوره مشابه سال گذشته شده است. درآمد این شرکت از ۱۰.۷ هزار میلیارد تومان به ۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

طبق اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، متوسط درآمد ماهانه زاگرس در این دوره برابر با ۴.۲ همت بوده، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۲.۱۵ همت گزارش شده است. این یعنی رشد ۲.۰۶ همتی در میانگین درآمد ماهانه.

عوامل رشد درآمد

عمده فروش شرکت زاگرس صادراتی بوده و رشد درآمدها ناشی از دو عامل کلیدی است:

افزایش نرخ فروش متانول: نرخ فروش در ۵ ماهه ۱۴۰۴ به ۱۸.۸ میلیون تومان رسید که نسبت به دوره مشابه رشد ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد.

افزایش تناژ فروش: تناژ فروش متانول در این دوره ۱.۰۷ میلیون تن بوده که نسبت به ۷۹۴ هزار تن در دوره مشابه، رشد ۳۵ درصدی را ثبت کرده است.

بودجه و چشم‌انداز درآمد

تیم مدیریتی زاگرس در بودجه ۹ ماهه ۱۴۰۴، درآمد هدف‌گذاری‌شده را ۳۲.۱ همت اعلام کرده است. با احتساب درآمد فصل بهار (۱۲.۶ همت) و درآمد تیر و مرداد (۸.۵ همت)، در صورت تداوم روند فعلی، درآمد سالانه شرکت می‌تواند به ۵۰.۵ همت برسد.

این در حالی است که درآمد سالانه زاگرس در سال ۱۴۰۳ برابر با ۲۴ همت بوده و تحقق بودجه جدید به معنای رشد ۸۸ درصدی درآمد سالانه خواهد بود.

تحلیل تکنیکال

بر اساس داده‌های تکنیکال، سهم زاگرس در محدوده ۷,۰۰۰ تا ۷,۵۰۰ تومان حمایت خوبی را نشان می‌دهد و در صورت تثبیت عملکرد مالی، می‌تواند مورد توجه فعالان بازار قرار گیرد

در مجموع، گزارش عملکرد ۵ ماهه پتروشیمی زاگرس نشان‌دهنده پتانسیل تعدیل مثبت ۵ همتی در درآمدهای سالانه است؛ موضوعی که می‌تواند در تحلیل‌های بنیادی و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران نقش مهمی ایفا کند

