En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

درخشش پتروشیمی زاگرس در بازار سرمایه؛ تخمین تعدیل مثبت ۵ همتی از عملکرد ۵ ماهه

پتروشیمی زاگرس با ثبت رشد ۱۰۰ درصدی درآمد در دوره ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، یکی از بهترین گزارش‌های بازار سرمایه را ارائه داد. افزایش نرخ و تناژ فروش متانول، این شرکت را در مسیر تحقق درآمد ۵۰.۵ همتی قرار داده و زمینه تعدیل مثبت ۵ همتی را فراهم کرده است.
کد خبر: ۱۳۲۹۸۳۱
| |
40 بازدید
درخشش پتروشیمی زاگرس در بازار سرمایه؛ تخمین تعدیل مثبت ۵ همتی از عملکرد ۵ ماهه
 
پتروشیمی زاگرس در عملکرد ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، یکی از بهترین گزارش‌های مالی بازار سرمایه را ارائه داده و موفق به ثبت رشد ۱۰۰ درصدی درآمد نسبت به دوره مشابه سال گذشته شده است. درآمد این شرکت از ۱۰.۷ هزار میلیارد تومان به ۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
 
طبق اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، متوسط درآمد ماهانه زاگرس در این دوره برابر با ۴.۲ همت بوده، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۲.۱۵ همت گزارش شده است. این یعنی رشد ۲.۰۶ همتی در میانگین درآمد ماهانه.
 
عوامل رشد درآمد
عمده فروش شرکت زاگرس صادراتی بوده و رشد درآمدها ناشی از دو عامل کلیدی است:
 
افزایش نرخ فروش متانول: نرخ فروش در ۵ ماهه ۱۴۰۴ به ۱۸.۸ میلیون تومان رسید که نسبت به دوره مشابه رشد ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد.
افزایش تناژ فروش: تناژ فروش متانول در این دوره ۱.۰۷ میلیون تن بوده که نسبت به ۷۹۴ هزار تن در دوره مشابه، رشد ۳۵ درصدی را ثبت کرده است.
بودجه و چشم‌انداز درآمد
تیم مدیریتی زاگرس در بودجه ۹ ماهه ۱۴۰۴، درآمد هدف‌گذاری‌شده را ۳۲.۱ همت اعلام کرده است. با احتساب درآمد فصل بهار (۱۲.۶ همت) و درآمد تیر و مرداد (۸.۵ همت)، در صورت تداوم روند فعلی، درآمد سالانه شرکت می‌تواند به ۵۰.۵ همت برسد.
 
این در حالی است که درآمد سالانه زاگرس در سال ۱۴۰۳ برابر با ۲۴ همت بوده و تحقق بودجه جدید به معنای رشد ۸۸ درصدی درآمد سالانه خواهد بود.
 
تحلیل تکنیکال
بر اساس داده‌های تکنیکال، سهم زاگرس در محدوده ۷,۰۰۰ تا ۷,۵۰۰ تومان حمایت خوبی را نشان می‌دهد و در صورت تثبیت عملکرد مالی، می‌تواند مورد توجه فعالان بازار قرار گیرد
در مجموع، گزارش عملکرد ۵ ماهه پتروشیمی زاگرس نشان‌دهنده پتانسیل تعدیل مثبت ۵ همتی در درآمدهای سالانه است؛ موضوعی که می‌تواند در تحلیل‌های بنیادی و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران نقش مهمی ایفا کند
 
«صدای پتروشیمی خاموش نمی شود؛چون از جنس حق برای عدالت است» / به ما بپیوندید👇
🔸واتساپ کانال اول:
https://chat.whatsapp.com/JQs62GXZ8Yh1eGjjgCtiVo
🔸واتساپ کانال دوم: 
https://chat.whatsapp.com/HSKdkKQgGN0AT6Wv2r3KSF
🔸واتساپ کانال سوم:
https://chat.whatsapp.com/C4jGYGbjbiq4c1rwmZgIM1
🔸کانال تلگرام:
https://t.me/sedaypetroshimi
اشتراک گذاری
برچسب ها
پتروشیمی زاگرس بازار سرمایه فروش متانول
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۲۶۷ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۲ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۸۵ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۱ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۶۳ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۵۲ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005Zwt
tabnak.ir/005Zwt