عاقبت مرتضی عقیلی مجوز نمایش گرفت

هاتف علیمردانی و علیاکبر ثقفی برای فیلمهای جدید خود پروانه نمایش گرفتند.
به گزارش تابناک به نقل از ادارهکل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلم «های کپی» به تهیهکنندگی و کارگردان علیاکبر ثقفی نیز پروانه نمایش گرفته است.
«های کپی» یک فیلم کمدی است که با بازی مرتضی عقیلی، ابوالفضل پورعرب و آناهیتا درگاهی تولید شده است.
شورای بازبینی فیلمهای سینمایی اخیرا با صدور پروانه نمایش سه فیلم موافقت کرده که یکی از آنها جدیدترین ساخته هاتف علیمردانی است.
این فیلم با نام «کج پیله» به کارگردانی و تهیهکنندگی علیمردانی ساخته شده و دهمین فیلم این فیلمساز پس از فیلمهایی همچون «ستاره بازی»، «کلمبوس»، «آباجان»، «هفت ماهگی»، «کوچه بینام» و «مردن به وقت شهریور» است.
پیشتر، الناز شاکردوست به عنوان بازیگران اصلی «کج پیله» معرفی شده بود.
همچنین فیلم «طهران ۵۷» به تهیهکنندگی مرتضی شایسته و کارگردانی ایمان آقامحمد یزدی دیگر فیلم تازه مجوز گرفته برای اکران است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید