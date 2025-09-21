En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عاقبت مرتضی عقیلی مجوز نمایش گرفت

فیلم جدید مرتضی عقیلی یک کمدی است که با بازی این بازیگر پیشکسوت همراه با ابوالفضل پورعرب و آناهیتا درگاهی تولید شده است.
کد خبر: ۱۳۲۹۸۲۹
| |
469 بازدید

عاقبت مرتضی عقیلی مجوز نمایش گرفت

هاتف علیمردانی و علی‌اکبر ثقفی برای فیلم‌های جدید خود پروانه نمایش گرفتند.

به گزارش تابناک به نقل از  اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلم «های کپی» به تهیه‌کنندگی و کارگردان علی‌اکبر ثقفی نیز پروانه نمایش گرفته است.

«های کپی» یک فیلم کمدی است که با بازی مرتضی عقیلی، ابوالفضل پورعرب و آناهیتا درگاهی تولید شده است.

شورای بازبینی فیلم‌های سینمایی اخیرا با صدور پروانه نمایش سه فیلم موافقت کرده که یکی از آنها جدیدترین ساخته هاتف علیمردانی است.

عاقبت مرتضی عقیلی مجوز نمایش گرفت

این فیلم با نام «کج پیله» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علیمردانی ساخته شده و دهمین فیلم این فیلمساز پس از فیلم‌هایی همچون «ستاره بازی»، «کلمبوس»، «آباجان»، «هفت ماهگی»، «کوچه بی‌نام» و «مردن به وقت شهریور» است.

پیش‌تر، الناز شاکردوست به عنوان بازیگران اصلی «کج پیله» معرفی شده بود.

همچنین فیلم «طهران ۵۷» به تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته و کارگردانی ایمان آقامحمد یزدی دیگر فیلم تازه مجوز گرفته برای اکران است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مرتضی عقیلی سینما کمدی بازیگر پیشکسوت مجوز نمایش
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رونمایی از پوستر بین‌المللی فیلم «زعفرانیه ۱۴ تیر»
سلفی جدید صحرا اسداللهی با لباس راحتی!
ثروت پیمان معادی چقدر است؟!
حاضر شدند حامد بهداد همجنسگرا باشد اما زنش را نفروشد!
تصویری دیده نشده از خسرو شکیبایی و ژیلا سهرابی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۲۶۷ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۲ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۸۵ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۱ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۶۳ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۵۲ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005Zwr
tabnak.ir/005Zwr