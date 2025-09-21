En
نرخ پیشنهادی گندم برای کشاورزان اعلام شد

عضو اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران نرخ پیشنهادی هر کیلوگرم خرید تضمینی گندم با ۱۱ درصد سود برای کشاورزان را ۳۰ هزار تومان اعلام کرد.
نرخ پیشنهادی گندم برای کشاورزان اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ قاسم پیشه‌ور عضو اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران، ظهار داشت: با وجود اینکه نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی ازجمله گندم هنوز مشخص نیست، کشاورزان با توجه به شرایط فصلی و بارندگی‌ها کشت خود را آغاز کرده‌اند.

وی افزود:در سال گذشته با توجه به اینکه کشاورزان قیمت گندم را مناسب دیدند، تولید بالا رفت و به خودکفایی در تولید این محصول رسیدم، اما اگر نرخ خرید تضمینی گندم امسال مناسب نباشد یا به موقع اعلام نشود، اثرات بدی روی تولید محصولات گندم در سال زراعی جدید خواهد داشت.

رئیس سابق اتاق اصناف کشاورزی ایران ادامه داد: نرخ پیشنهادی ما بالای ۳۰ هزار تومان با در نظر گرفتن یازده درصد سود متعارف برای کشاورزان تعیین شده است.

وی تصریح کرد: نرخی که توسط سازمان برنامه و بودجه درباره نرخ خرید تضمینی گندم در رسانه‌ها اعلام شده است تفاوت زیادی بر اساس هزینه‌های تولید گندمکاران دارد.

 

 

