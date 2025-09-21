با افزایش صحبت‌ها درباره نزدیک بودن توافق بین اسرائیل و سوریه درباره وضعیت جنوب سوریه، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه جلسه‌ای با وزرای ارشد و مقامات امنیتی برگزار می‌کند تا در مورد این توافق احتمالی گفت وگو کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، شبکه تلویزیونی العربیه اعلام کرد: امروز یکشنبه جزئیاتی را از توافق امنیتی احتمالی بین رژیم‌صهیونیستی و دولت سوریه فاش کرد.

در همین حال، یک مقام ارشد اسرائیلی گفت که «ران درمر» وزیر امور راهبردی رژیم اسرائیل، نتانیاهو و سایر حاضران در این جلسه را از مذاکرات با سوریه و نیز امتیازاتی مطلع خواهد کرد که این رژیم ممکن است در چارچوب توافق امنیتی احتمالی با سوریه مجبور به اعطای آنها باشد.

در همین حال، شبکه رادیو و تلویزیون سمی اسرائیل به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد که آمریکا در حال اعمال فشار برای کاهش شکاف‌ها در مذاکرات جاری بین دمشق و تل‌آویو است.

این منابع افزودند: فشار آمریکا در مذاکرات پیشرفت‌هایی را به همراه داشته است، اما توافق امنیتی هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.

* اسرائیل چه می‌خواهد؟

برپایه این گزارش، منابع آگاه گفتند هدف توافقی که مذاکره درباره آن جریان دارد، جایگزین شدن با توافق «توقف درگیری» است که در سال ۱۹۷۴ میلادی بین سوریه و اسرائیل امضا شد.

این منابع افزودند که اسرائیل بازگشت به توافق «توقف درگیری» را رد می‌کند و پیشنهاد کتبی متفاوتی را از طریق «تام باراک» فرستاده آمریکا ارائه داده است.

* کوه الشیخ و سیطره هوایی

برپایه این گزارش، مجله خبری «المجله» گزارش داد که تل‌آویو بر باقیماندن خود در مرکز دیده بانی کوه الشیخ و اطراف آن همراه با گسترش منطقه حائل و ایجاد سه منطقه عاری از سلاح پافشاری می‌کند. تل آویو همچنین بر مجموعه‌ای از ترتیبات امنیتی که تا حومه دمشق امتداد می‌یابد، همراه با سیطره هوایی بر جنوب سوریه، پافشاری می‌کند.

برپایه این گزارش، طرف اسرائیلی همچنین خواهان یک کریدور هوایی به مرز عراق برای دسترسی به ایران همراه با آمادگی خود برای برخی عقب‌نشینی‌ها (از خاک سوریه) است. همچنین خواهان چشم پوشی کامل سوریه از بلندی‌های جولان است.

* خواسته‌های دمشق چیست؟

در مقابل، دمشق خواهان فعال سازی توافق «توقف درگیری» سال ۱۹۷۴ و عقب‌نشینی اسرائیل از سرزمین‌هایی است که پس از نظام سابق سوریه در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ اشغال کرده است.

دمشق همچنین آمادگی خود را برای امضای یک توافق امنیتی جدید که امنیت اسرائیل و حاکمیت سوریه و ارتباط بین عادی‌سازی روابط و پیوستن به توافق‌نامه‌های «آبراهام» و آینده بلندی‌های جولان را در نظر می‌گیرد، ابراز کرده است.

سوریه همچنین بر تعهد و پافشاری خود به احترام به حریم هوایی خود تأکید کرده و خواهان نظارت نیرو‌های بین‌المللی حافظ صلح سازمان ملل (آندوف) مستقر در جولان بر اجرای این توافق است.

این درحالی است که براساس گزارش شبکه ۱۲ اسرائیل، یک مقام اسرائیلی تأکید کرد که اسرائیل با عقب‌نشینی از بخش سوری کوه الشیخ موافقت نخواهد کرد. او گفت: ما واقعاً به نظام سوریه اعتماد نداریم، اما این توافق می‌تواند از تشدید تنش جلوگیری و به تثبیت وضعیت در مرز کمک کند.

این اطلاعات پس از دیدار چهارشنبه گذشته ران درمر با «اسعد شیبانی» وزیر امور خارجه سوریه و تام باراک فرستاده ویژه آمریکا که در لندن، مطرح شد. یک مقام ارشد آمریکایی توضیح داد که دو طرف در این دیدار ادر مورد تسریع مذاکرات با هدف دستیابی به توافق در هفته‌های آینده به توافق رسیدند.

این اطلاعات همچنین همزمان با آن منتشر شد که «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه تأیید کرد، کشورش به دستیابی به توافق با اسرائیل در مورد حل و فصل اوضاع امنیتی در جنوب سوریه نزدیک می‌شود.

برپایه این گزارش، سوریه و اسرائیل از زمان تأسیس این رژیم جعلی در سال ۱۹۴۸ در حالت جنگی بوده‌اند، اگرچه هر از گاهی دوره‌هایی از آرامش وجود داشته است.

اسرائیل پس از سقوط دولت بشار اسد در هشتم دسامبر گذشته، توافق ۱۹۷۴ را کنار گذاشت و در طول چند ماه وارد منطقه عاری از سلاح در جنوب سوریه شد.

نیرو‌های اسرائیلی همچنین تأسیسات نظامی سوریه را بمباران کردند و نیرو‌های آنها در ۲۰ کیلومتری دمشق هستند.