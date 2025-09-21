شرکت دنون لبنی پارس به‌عنوان یکی از پیشتازان صنعت لبنیات ایران، توجه به سلامت جامعه را همواره اولویت‌ خود قرار داده است.

این شرکت به‌تازگی گامی نو در مسیر تعهد دنون برای ارتقای سبک زندگی سالم برای خانواده‌های ایرانی و همچنین مأموریت خود یعنی «تأمین سلامتی از طریق عذا به بیشترین افراد ممکن» برداشته است.

محصول جدید دنون لبنی پارس، شیر ساده غنی‌شده «دنت پاپ» نام دارد و حاصل دانش و مهارت متخصصان ایرانی و متعهد به استانداردهای به‌روز جهانی، بر پایه نیازسنجی دقیق جامعه ایرانی است.

این محصول حاوی ویتامین‌های A ، D3 و E است؛ مکمل‌هایی که نقش مهمی در تقویت بینایی، بهبود ایمنی و قوای عضلانی بدن، ارتقای بافت استخوانی، افزایش سلامت و پیشگیری از بروز برخی بیماری‌ها و البته جذب حداکثری کلسیم شیر در سنین حساس کودکان در حال رشد دارند.

شیر «دنت پاپ» می‌تواند به الگویی پایدار در مصرف روزانه شیر سالم و مغذی تبدیل شود و با توجه به نیاز روز افزون کودکان و نوجوانان ایرانی به انواع ویتامین‌ها، عرضه شیر «دنت پاپ» پاسخی عملی به این نیاز و نیز بهبود کیفیت تغذیه و ارتقای سلامت نسل آینده است.

آدرس وب‌سایت دنون لبنی پارس: https://danone.ir/

