این شرکت بهتازگی گامی نو در مسیر تعهد دنون برای ارتقای سبک زندگی سالم برای خانوادههای ایرانی و همچنین مأموریت خود یعنی «تأمین سلامتی از طریق عذا به بیشترین افراد ممکن» برداشته است.
محصول جدید دنون لبنی پارس، شیر ساده غنیشده «دنت پاپ» نام دارد و حاصل دانش و مهارت متخصصان ایرانی و متعهد به استانداردهای بهروز جهانی، بر پایه نیازسنجی دقیق جامعه ایرانی است.
این محصول حاوی ویتامینهای A ، D3 و E است؛ مکملهایی که نقش مهمی در تقویت بینایی، بهبود ایمنی و قوای عضلانی بدن، ارتقای بافت استخوانی، افزایش سلامت و پیشگیری از بروز برخی بیماریها و البته جذب حداکثری کلسیم شیر در سنین حساس کودکان در حال رشد دارند.
شیر «دنت پاپ» میتواند به الگویی پایدار در مصرف روزانه شیر سالم و مغذی تبدیل شود و با توجه به نیاز روز افزون کودکان و نوجوانان ایرانی به انواع ویتامینها، عرضه شیر «دنت پاپ» پاسخی عملی به این نیاز و نیز بهبود کیفیت تغذیه و ارتقای سلامت نسل آینده است.
آدرس وبسایت دنون لبنی پارس: https://danone.ir/
انتهای رپرتاژ آگهی/
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید