پلیس مترو با فناوری پیشرفته، سارق را به دام انداخت

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ عباس کرمی راد، فرمانده یگان انتظامی مترو تهران اظهار داشت که پس از دریافت گزارشهایی از شهروندان درباره وقوع سرقت در مترو، بررسی و پیگیری این موضوع به عنوان یکی از اولویتهای پلیس مترو قرار گرفت.
روشهای نوین برای شناسایی سارق
وی توضیح داد که با بررسی دقیق تصاویر ضبطشده توسط دوربینهای مداربسته و استفاده از فناوریهای پیشرفته، مشخصات سارق را شناسایی کردهاند.
کشف اموال سرقتی و اعتراف سارق
سرهنگ کرمی راد اضافه کرد که در فرآیند بررسی اولیه، تعدادی اموال سرقتی از جمله ۴ دستگاه تلفن همراه، ۴۰ قطعه سیمکارت و چندین کارت شناسایی کشف شده است. این فرد همچنین به انجام ۱۵ مورد سرقت مشابه دیگر اعتراف کرده و تاکنون ۷ نفر از شاکیان پرونده شناسایی شدهاند. متهم برای تحقیقات بیشتر و بررسی سایر جرایم احتمالی به دستگاه قضایی تحویل داده شده است.
توصیههای پلیس به شهروندان
این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد که در هنگام استفاده از مترو مراقب وسایل شخصی خود باشند و تلفن همراه خود را در معرض دید قرار ندهند. او تاکید کرد که سودجویان با سوءاستفاده از بیتوجهی افراد، به راحتی اموال با ارزش آنها را مورد دستبرد قرار میدهند.
