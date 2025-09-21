En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نحوه ثبت شکایات در خصوص لباس فرم دانش‌آموزان

مدبرنژاد با بیان اینکه همه والدین دانش آموزان می‌توانند پس از ورود به سامانه با انتخاب پنل دانش آموزی فرزندشان به سامانه لباس دانش آموزان وارد شوند افزود: مدیران مدارس موظفند طرح و رنگ لباس دانش آموزان مدرسه خود را در سامانه مذکور بارگذاری کنند.
کد خبر: ۱۳۲۹۸۱۰
| |
21 بازدید

نحوه ثبت شکایات در خصوص لباس فرم دانش‌آموزان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ عاطفه سادات مدبرنژاد افزود: به منظور ایجاد شفافیت، حمایت از حقوق خانواده‌ها، نظارت بر فرایند تهیه و توزیع لباس دانش آموزان و ... امسال برای نخستین بار سامانه لباس دانش آموزان در پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش به آدرس my. medu.ir راه اندازی شده است.

 وی با بیان اینکه همه والدین دانش آموزان می‌توانند پس از ورود به سامانه با انتخاب پنل دانش آموزی فرزندشان به سامانه لباس دانش آموزان وارد شوند افزود: مدیران مدارس موظفند طرح و رنگ لباس دانش آموزان مدرسه خود را در سامانه مذکور بارگذاری کنند.

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه پس از ورود به سامانه و مشاهده طرح مدرسه، از والدین سوال می‌شود که آیا طرح مصوب را خود تهیه می‌کنند یا انجمن اولیا و مربیان مدرسه نسبت به هماهنگی برای تهیه آن اقدام کند؟ ادامه داد: در دستورالعمل و بخشنامه‌های ارسالی تاکید شده والدین در انتخاب نحوه تهیه طرح مصوب مدرسه مختار بوده و مدرسه نمی‌تواند والدین را مجبور به تهیه لباس از تولیدی خاصی کند. همچنین مدرسه نباید هرسال طرح و رنگ لباس مدرسه را تغییر دهد تا دانش آموزان بتوانند از لباس سالم و قابل استفاده سال قبل خود استفاده کنند.

مدبرنژاد با بیان اینکه همه مناطق و شهرستان‌ها موظفند نرخ مصوب لباس دانش آموزان منطقه یا شهرستان خود را که توسط مراجع ذی صلاح تصویب و طی نامه‌ای رسمی به آموزش و پرورش ارسال شده است را در سامانه مذکور ثبت کنند تا هم مدارس و هم والدین نرخ مصوب را مشاهده کنند گفت: منطقه موظف است اسامی تولیدی‌های مجازی که دارای مجوز فعالیت از اتحادیه‌های مربوطه بوده و به آموزش و پرورش معرفی شده‌اند را در سامانه بارگذاری و معرفی کند. در حال حاضر مشخصات ۱۲ هزار و ۲۲۹ تولیدی دارای مجوز فعالیت در سامانه ثبت و در معرض مشاهده و انتخاب مدارس و خانواده‌ها قرار گرفته است.

وی در خصوص نحوه ثبت شکایات در خصوص لباس فرم دانش‌آموزی گفت: امکان ثبت شکایت و پیشنهاد در سامانه لباس برای خانواده‌ها و مدارس فراهم است. تولید کنندگان موظفند استاندارد لباس دانش آموزی مصوب سازمان ملی استاندارد ایران را رعایت کنند و لازم است اتحادیه‌های مربوطه نظارت لازم بر رعایت این موارد را از سوی شرکت‌های تولیدی تحت نظارت خود داشته باشند.

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان با بیان اینکه انجمن اولیاء و مربیان، ادارات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در سطح مناطق و استان و همچنین وزارت آموزش و پرورش به شکایات واصله در این خصوص رسیدگی می‌کنند اظهار کرد: تلفن‌های رسیدگی به شکایات واحد‌های پاسخگو مانند وزارت صمت، اتحادیه‌ها و آموزش و پرورش در مدارس نصب و برای والدین قابل مشاهده است.

براساس ماده ۸۵ آیین نامه اجرایی مدارس، انتخاب طرح و رنگ لباس دانش‌آموزی با مشارکت شورای دانش‌آموزی، بر عهده شورای مدارس است؛ از طرفی اقدام برای تهیه لباس برعهده انجمن اولیاء و مربیان است یعنی در تصویب طرح و رنگ، شورای مدرسه تصمیم‌گیری می‌کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
لباس فرم مدارس دانش آموزان نحوه ثبت شکایت پنل دانش آموزی
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هوشیار باش پلیس در آستانه بازگشایی مدارس
دو مدل لقمه سالم برای تغذیه دانش آموزان
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۲۶۰ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۲ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۸۰ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۱ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۶۳ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۴ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۰ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005ZwY
tabnak.ir/005ZwY