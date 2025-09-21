به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ عاطفه سادات مدبرنژاد افزود: به منظور ایجاد شفافیت، حمایت از حقوق خانوادهها، نظارت بر فرایند تهیه و توزیع لباس دانش آموزان و ... امسال برای نخستین بار سامانه لباس دانش آموزان در پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش به آدرس my. medu.ir راه اندازی شده است.
وی با بیان اینکه همه والدین دانش آموزان میتوانند پس از ورود به سامانه با انتخاب پنل دانش آموزی فرزندشان به سامانه لباس دانش آموزان وارد شوند افزود: مدیران مدارس موظفند طرح و رنگ لباس دانش آموزان مدرسه خود را در سامانه مذکور بارگذاری کنند.
مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه پس از ورود به سامانه و مشاهده طرح مدرسه، از والدین سوال میشود که آیا طرح مصوب را خود تهیه میکنند یا انجمن اولیا و مربیان مدرسه نسبت به هماهنگی برای تهیه آن اقدام کند؟ ادامه داد: در دستورالعمل و بخشنامههای ارسالی تاکید شده والدین در انتخاب نحوه تهیه طرح مصوب مدرسه مختار بوده و مدرسه نمیتواند والدین را مجبور به تهیه لباس از تولیدی خاصی کند. همچنین مدرسه نباید هرسال طرح و رنگ لباس مدرسه را تغییر دهد تا دانش آموزان بتوانند از لباس سالم و قابل استفاده سال قبل خود استفاده کنند.
مدبرنژاد با بیان اینکه همه مناطق و شهرستانها موظفند نرخ مصوب لباس دانش آموزان منطقه یا شهرستان خود را که توسط مراجع ذی صلاح تصویب و طی نامهای رسمی به آموزش و پرورش ارسال شده است را در سامانه مذکور ثبت کنند تا هم مدارس و هم والدین نرخ مصوب را مشاهده کنند گفت: منطقه موظف است اسامی تولیدیهای مجازی که دارای مجوز فعالیت از اتحادیههای مربوطه بوده و به آموزش و پرورش معرفی شدهاند را در سامانه بارگذاری و معرفی کند. در حال حاضر مشخصات ۱۲ هزار و ۲۲۹ تولیدی دارای مجوز فعالیت در سامانه ثبت و در معرض مشاهده و انتخاب مدارس و خانوادهها قرار گرفته است.
وی در خصوص نحوه ثبت شکایات در خصوص لباس فرم دانشآموزی گفت: امکان ثبت شکایت و پیشنهاد در سامانه لباس برای خانوادهها و مدارس فراهم است. تولید کنندگان موظفند استاندارد لباس دانش آموزی مصوب سازمان ملی استاندارد ایران را رعایت کنند و لازم است اتحادیههای مربوطه نظارت لازم بر رعایت این موارد را از سوی شرکتهای تولیدی تحت نظارت خود داشته باشند.
مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان با بیان اینکه انجمن اولیاء و مربیان، ادارات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در سطح مناطق و استان و همچنین وزارت آموزش و پرورش به شکایات واصله در این خصوص رسیدگی میکنند اظهار کرد: تلفنهای رسیدگی به شکایات واحدهای پاسخگو مانند وزارت صمت، اتحادیهها و آموزش و پرورش در مدارس نصب و برای والدین قابل مشاهده است.
براساس ماده ۸۵ آیین نامه اجرایی مدارس، انتخاب طرح و رنگ لباس دانشآموزی با مشارکت شورای دانشآموزی، بر عهده شورای مدارس است؛ از طرفی اقدام برای تهیه لباس برعهده انجمن اولیاء و مربیان است یعنی در تصویب طرح و رنگ، شورای مدرسه تصمیمگیری میکند.
