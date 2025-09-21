فلاح میری تاکید کرد: با رعایت تمام موازین قانونی باجلب نظریه پزشکی قانونی وانجام تحقیقات دقیق کیفرخواست پرونده قاتل به جرم آدم ربایی و قتل عمد صادر و در کمترین زمان ممکن به محاکم کیفری یک استان جهت صدور حکم ارسال شد.

سید مهدی فلاح میری با اشاره به پرونده قتل پسر بچه ده ساله اهل شهرستان رشت که قلب هموطنان را جریحه دار کرد گفت: پس از تلاش مضاعف ضابطین انتظامی برای شناسایی و دستگیری متهم این پرونده، دادسرای مرکز استان نیز رسیدگی خارج از نوبت با هدف ایجاد آرامش در جامعه، در عین التزام دقیق به موازین دادرسی، رعایت حقوق متهم و تعیین وکیل تسخیری را در دستور کار قرار داد.

مرداد در پی تشکیل یک فقره پرونده با موضوع مفقودی یک پسربچه ۱۰ ساله و قتل وی در شهر رشت، رسیدگی در اولویت اقدامات پلیس آگاهی استان قرار گرفت و متهم ۳۸ ساله ۱۹ مرداد دستگیر شد.