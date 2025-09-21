سقوط درخت گردو با ۵۲ مصدوم و یک فوتی!

سرپرست مرکز اورژانس۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: در بازه زمانی ۲۰ شهریور تا ۲۹ شهریور در فصل برداشت گردو در باغات استان همدان، ۵۲ نفر مصدوم شدند و متاسفانه یک نفر جان باخت.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا: داود گمار یکشنبه ۳۰ شهریور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: طی مدت فوق شهرستان تویسرکان به عنوان پایتخت گردوی ایران ۳۳ نفر بدنبال سقوط از درخت آسیب دیدند و دچار مصدومیت شدند.
وی با بیان اینکه تعداد مصدومین سقوط از درخت در سایر شهرستانهای استان نیز به تفکیک در همدان ۹ مصدوم، ملایر ۶ مصدوم، نهاوند دو مصدوم و رزن یک مصدوم بوده ضمن اینکه یک نفر نیز در اثر سقوط از درخت گردو در ملایر متاسفانه فوت و جان خود را از دست داده است، گفت: بسیاری از این حوادث منجر به آسیبهای شدید ستون فقرات و اندامها، معلولیتهای دائمی و فوت مصدومین منجر میشود.
وی در ادامه از آمادگی کامل تیمهای درمانی مرکز اورژانس۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان همزمان با آغاز فصل برداشت گردو خبر داد و گفت: از ۲۰ شهریور تاکنون همزمان با برداشت گردو، تویسرکان مهد طلای سبز ایران کانون حوادث پرتکرار سقوط از درخت بوده است.
گمار بیان کرد: هر ساله با فرارسیدن فصل پاییز و آغاز فصل برداشت گردو شاهد جان باختن و مصدومیت شمار زیادی از گردو تکانها در سطح استان هستیم که در بین شهرستانهای استان تویسرکان به خاطر فراوانی درختان گردو و کیفیت بالای این محصول مشهور بوده و هر ساله تعداد زیادی از باغداران و گردو تکانهای بدنبال سقوط از درخت دچار مصدومیت و آسیب میشوند.
سرپرست اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: در سال گذشته نیز ۱۹۸ نفر در اثر سقوط از درخت گردو در سطح استان دچار آسیب شدند و چهار نفر جان باختند.
گمار یادآور شد: یکی از مهمترین علل مصدوم شدن گردوتکانها ناشی از سقوط، ارتفاع بسیار بالا و عمودی درختان بوده که باغداران باید برای به حداقل رساندن آسیب ناشی از سقوط از درخت از بکارگیری افراد مسن و دارای بیماری زمینهای مثل دیابت، تشنج و افراد وابسته به مواد مخدر خودداری کنند و در هنگام وزش باد شدید اقدام به بالا رفتن از درخت نکنند.
وی تصریح کرد: استفاده از کمربند ایمنی و بهرهگیری از افراد جوان و توانمند، اجرای طرح سرشاخهکاری و اصلاحنژاد درختان، استفاده از تجهیزات موجود از جمله شیکر و بیمه کردن گردوتکانها ضروری و اثرگذار خواهد بود.
گمار خاطر نشان کرد: از ۲۰ شهریور تا ۲۰ مهر مرکز اورژانس استان بهویژه در سطح شهرستان تویسرکان در آمادهباش کامل قرار دارد و با تمام تجهیزات در راستای ارائه خدمات درمانی به مصدومین احتمالی اقدام خواهد کرد و بیمارستانهای شهرستان و مراکز ترومای استان نیز آمادگی کامل را دارند و تدابیر لازم اندیشیده شده تا نسبت به ارائه خدمات درمانی و پذیرش مصدومین اقدام شود.
