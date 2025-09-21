رکورد قیمت طلا ۱۸ عیار، طلا ۲۴ عیار، طلا دست دوم و مثقال طلا شکسته شد.

روز گذشته شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ یک روز تاریخی در بازار طلا ایران بود و تمامی رکوردها شکسته شد و انتظار می‌رود این روند امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ادامه پیدا کند.

به گزارش تابناک؛ افزایش شدید قیمت طلا در بازار داخلی در روز شنبه در پی شوک رشد ۴ هزار تومانی قیمت دلار رخ داد. نرخ دلار در بازار آزاد پس از قطعی شدن بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران به کانال ۱۰۳ هزار تومان صعود کرد. از سویی دیگر بلندپروازی‌های انس جهانی همچنان ادامه دارد و قیمت انس نیز روز گذشته با رشد ۱۰ دلاری همراه بود و این موضوع نیز به جهش ناگهانی قیمت طلا در بازار ایران کمک کرد.

قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۳۰ شهریور ۱۴۰۴

آخرین رقم ثبت شده پیش از معاملات روز یکشنبه برای طلا ۱۸ عیار، ۹ میلیون و ۲۳۵ هزار تومان است. با این حال این بالاترین رکورد قیمت طلا ۱۸ عیار نیست زیرا در روز شنبه قیمت این نوع طلا تا رقم ۹ میلیون و ۳۵۸ هزار تومان هم صعود کرد. این احتمال وجود دارد که به محض بازگشایی بازار در روز یکشنبه ۳۰ شهریور، رکورد تاریخی قیمت طلا ۱۸ عیار شکسته شود.

قیمت طلا ۲۴ عیار امروز ۳۰ شهریور ۱۴۰۴

این رقم را برای طلا ۲۴ عیار به خاطر بسپارید؛ ۱۲ میلیون و ۴۷۷ هزار تومان. حداقل تا پیش از شروع معاملات امروز یکشنبه، این بالاترین رکورد ثبت شده برای هر گرم طلا ۲۴ عیار است که در روز شنبه ۲۹ شهریور در پی رشد بیش از ۸۰۰ هزار تومانی قیمت این نوع طلا به دست آمد.

قیمت طلا دست دوم امروز ۳۰ شهریور ۱۴۰۴

قیمت طلا دست دوم نیز روز گذشته به کانال ۹ میلیون تومان صعود کرد و رقم ۹ میلیون و ۲۳۳ هزار تومان را به‌عنوان رکورد ثبت کرد. قیمت این نوع طلا در پایان معاملات روز گذشته تا ۹ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان کاهش یافت.

قیمت مثقال طلا امروز ۳۰ شهریور ۱۴۰۴

قیمت مثقال طلا در روز شنبه بالاتر از سطح ۴۰ میلیون تومان معامله شد. سقف قیمت به ثبت رسیده برای مثقال طلا در روز گذشته ۴۰ میلیون و ۵۳۵ هزار تومان است که باید دید این رکورد تا چه زمانی پابرجا خواهد ماند.