En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستگیری سارقان مسلح طلافروشی قشم

سخنگوی فراجا از دستگیری ۶ سارق سابقه‌دار طلافروشی درگهان قشم در کمتر از یک هفته خبر داد و گفت: ۸ کیلو طلای سرقت‌شده کشف و به مالباخته بازگردانده می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۹۷۷۰
| |
723 بازدید
|
۳
دستگیری سارقان مسلح طلافروشی قشم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار منتظرالمهدی، در تشریح این خبر اظهار کرد: ساعاتی پیش مأموران پلیس آگاهی استان هرمزگان موفق شدند ۶ سارق سابقه‌دار را که در سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در بازار درگهان قشم نقش داشتند، شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: این افراد در حالی که قصد فروش و تبدیل اموال سرقتی را داشتند، در کمتر از یک هفته در عملیات پلیسی دستگیر شدند. در این عملیات، ۸ کیلو طلای سرقتی کشف و پس از طی مراحل قانونی به صاحب اصلی آن بازگردانده خواهد شد.

سخنگوی فراجا ادامه داد: علاوه بر اموال مسروقه، سلاح مورد استفاده سارقان در این سرقت نیز کشف و ضبط و به مرجع قضایی تحویل داده شد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سارقان مسلح طلافروشی طلافروشی قشم بازداشت
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازداشت یک چهره مشهور ایرانی در آمریکا
سرقت ۸ کیلو طلا با لباس زنانه
سارق مسلح: دزدی می کنیم تا مهریه بدهیم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
1
پاسخ
اگر فیلم بصورت عمومی منتشر نشده بود و احساسات جریحه دار نمی شد، شاید به این سرعت دستگیر نمی شدند. کاش پلیس همیشه اینتطور عمل کند.
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
0
پاسخ
دستمریزاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
1
1
پاسخ
این اقدامات خوب است ولی پلیس باید بی حجابی فزاینده در قشم و تغییر فرهنگ مبارزه کند و اولویت خودش قرار بدهد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۲۴۶ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۱ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۷۱ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۰ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۶۳ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۳ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۰ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005Zvu
tabnak.ir/005Zvu