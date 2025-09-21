دستگیری سارقان مسلح طلافروشی قشم

سخنگوی فراجا از دستگیری ۶ سارق سابقه‌دار طلافروشی درگهان قشم در کمتر از یک هفته خبر داد و گفت: ۸ کیلو طلای سرقت‌شده کشف و به مالباخته بازگردانده می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار منتظرالمهدی، در تشریح این خبر اظهار کرد: ساعاتی پیش مأموران پلیس آگاهی استان هرمزگان موفق شدند ۶ سارق سابقه‌دار را که در سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در بازار درگهان قشم نقش داشتند، شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: این افراد در حالی که قصد فروش و تبدیل اموال سرقتی را داشتند، در کمتر از یک هفته در عملیات پلیسی دستگیر شدند. در این عملیات، ۸ کیلو طلای سرقتی کشف و پس از طی مراحل قانونی به صاحب اصلی آن بازگردانده خواهد شد.

سخنگوی فراجا ادامه داد: علاوه بر اموال مسروقه، سلاح مورد استفاده سارقان در این سرقت نیز کشف و ضبط و به مرجع قضایی تحویل داده شد.