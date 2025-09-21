En
آیا پزشکیان مستقیم با ترامپ دیدار خواهد داشت؟

در آستانه سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور به نیویورک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برخی چهره های اصلاح طلب پیشنهاد دیدار مستقیم او با رئیس جمهور امریکا را مطرح کرده اند.
آیا پزشکیان مستقیم با ترامپ دیدار خواهد داشت؟

پیشنهاد دیدار پزشکیان با ترامپ در حالی مطرح می شود که رئیس جمهور آمریکا همزمان با مذاکرات نماینده ویژه اش با ایران فرمان حمله به تاسیسات هسته ای ایران را صادر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز،  ترامپ در حالی پیش از این از مذاکره و توافق با ایران سخن می گفت که در ادامه به صراحت از تسلیم بدون قید و شرط ایران به عنوان آنچه دنبال می کند یاد کرد.

از سوی دیگر رهبر کره شمالی در دوره قبلی ترامپ با او ملاقات کرد تا بلکه تحریم های کره شمالی لغو شود اما در نهایت ترامپ حتی تا کنون هیچ تحریمی را از کره شمالی لغو نکرده است.

همچنین شوق ترامپ به اقدامات نمایشی و به خصوص خودشیفتگی بیش از حد او در هنگام ملاقات با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تصاویری زننده از تحقیر رئیس جمهور یک کشور به رسانه ها نشان داد که هیچ بعید نیست در صورت ملاقات او با هر یک از مقامات ایران همان اقدامات و اظهارات تحقیر آمیز تکرار شود.

به نظر می رسد مسائل و مشکلات بین ایران و آمریکا ریشه ای تر و عمیق تر از آن است که به خصوص بعد از حمله نظامی آمریکا به ایران زمینه ای برای هر گونه ملاقات مستقیم بین دو کشور مثمر ثمر باشد.

در عین حال شاید مذاکرات غیر مستقیم ایران با مقامات آمریکایی و حتی ملاقات مستقیم مقامات ایران و آمریکا در سطوح پایین بتواند زمینه ای برای کاهش تنش بین دو کشور فراهم کند.

 

اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
7
پاسخ
دیگر ترامپ ترامپزمان قبل نیست محال است با آقای پزشکیان گفتگو کند در یک صورت ابط با روسیه چین قطع شود و چین نفت مفت ایران را نبرد ممکن است گفتگو کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
13
4
پاسخ
ملت اجازه نمیدهد که ملاقات کنی،ملاقات یعنی خیانت به خون شهدا،ضمنا باملاقات وحتی روابط هم هیچ مشکلی از مشکلات مردم حل نمیشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
3
8
پاسخ
آقای پزشکیان منتخب مردم است هر چه صلاح ایران و مردم است انجام دهد و نگران تبعات آن نباشد
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
2
4
پاسخ
چیز های ساده کردید تابو. ملاقات کند چی میشه؟ مگه قاضی با مجرم ملاقات میکنه چه اتفاقی می افتد؟ بجای حل مسائل درگیر صورت آن شدیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
دوست گرامی قاضی با مجرم ملاقات نمیکنه اونو محاکمه می کنه.
