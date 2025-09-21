آیا پزشکیان مستقیم با ترامپ دیدار خواهد داشت؟

در آستانه سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور به نیویورک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برخی چهره های اصلاح طلب پیشنهاد دیدار مستقیم او با رئیس جمهور امریکا را مطرح کرده اند.

پیشنهاد دیدار پزشکیان با ترامپ در حالی مطرح می شود که رئیس جمهور آمریکا همزمان با مذاکرات نماینده ویژه اش با ایران فرمان حمله به تاسیسات هسته ای ایران را صادر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، ترامپ در حالی پیش از این از مذاکره و توافق با ایران سخن می گفت که در ادامه به صراحت از تسلیم بدون قید و شرط ایران به عنوان آنچه دنبال می کند یاد کرد.

از سوی دیگر رهبر کره شمالی در دوره قبلی ترامپ با او ملاقات کرد تا بلکه تحریم های کره شمالی لغو شود اما در نهایت ترامپ حتی تا کنون هیچ تحریمی را از کره شمالی لغو نکرده است.

همچنین شوق ترامپ به اقدامات نمایشی و به خصوص خودشیفتگی بیش از حد او در هنگام ملاقات با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تصاویری زننده از تحقیر رئیس جمهور یک کشور به رسانه ها نشان داد که هیچ بعید نیست در صورت ملاقات او با هر یک از مقامات ایران همان اقدامات و اظهارات تحقیر آمیز تکرار شود.

به نظر می رسد مسائل و مشکلات بین ایران و آمریکا ریشه ای تر و عمیق تر از آن است که به خصوص بعد از حمله نظامی آمریکا به ایران زمینه ای برای هر گونه ملاقات مستقیم بین دو کشور مثمر ثمر باشد.

در عین حال شاید مذاکرات غیر مستقیم ایران با مقامات آمریکایی و حتی ملاقات مستقیم مقامات ایران و آمریکا در سطوح پایین بتواند زمینه ای برای کاهش تنش بین دو کشور فراهم کند.