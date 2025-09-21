۳ هزار کودک قربانی حوادث رانندگی در یک سال

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: سال گذشته نزدیک به ۲۰هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند که حدود ۳ هزار نفر از آنان کودکان بودند.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سردار سید تیمور حسینی گفت: دیدن لباس سپید مأموران پلیس راهور در ساعات پرترافیک صبحگاهی آرامشبخش است و نشان میدهد که کسی مسئول نظم و ایمنی معابر است.
وی ادامه داد: آغاز سال تحصیلی بهطور طبیعی با افزایش حدود ۲۰ درصدی ترددها در معابر شهری همراه است. این افزایش، همزمان با پایان تابستان و آخرین فرصتهای سفر و همچنین آمادهسازی خانوادهها برای بازگشت کودکان به مدارس، موجب شلوغی و جنبوجوش مضاعف در سطح شهر و جادهها میشود.
شرایط ویژه ترافیکی و تمهیدات پلیس
رئیس پلیس راهور فراجا افزود: شش ماهه دوم سال، به ویژه در روزهای ابتدایی بازگشایی مدارس، بهطور طبیعی پر ترددتر است. سرویس مدارس هنوز به ثبات کامل نرسیده و بسیاری از والدین، روزهای اول فرزندان خود را شخصاً به مدرسه میرسانند. این موارد دست به دست هم داده تا شرایط ترافیکی ویژهای ایجاد شود.
وی در خصوص اقدامات پلیس راهور گفت: پوشش پررنگ و میدانی معابر، به ویژه مقابل مدارس، از ابتدای صبح تا حوالی ساعت ۹:۳۰ برقرار است. در سطح کشور بیش از ۴ هزار مدرسه تحت پوشش مستقیم مأموران پلیس قرار دارند که از این تعداد، ۲۹۹ مدرسه در شهر تهران فعال است.
آمار تصادفات و اهمیت ایمنی
حسینی با تأکید بر اهمیت ایمنی کودکان افزود: سال گذشته نزدیک به ۲۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند که حدود ۳ هزار نفر از آنان کودکان بودند. این واقعیت دردناک نشان میدهد که حفاظت از جان کودکان، آیندهسازان کشور، نیازمند تلاش همهجانبه است.
وی تأکید کرد: اگر پلیس به تنهایی مسئولیت حفاظت از کودکان را به دوش بکشد، نتیجه مناسبی حاصل نخواهد شد. والدین، رانندگان و عابران پیاده باید با دقت و هوشیاری کامل عمل کنند و از جان خود و کودکان محافظت کنند.
نقش آموزش و پرورش و همکاری دستگاهها
رئیس پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: برای موفقیت در کاهش تصادفات و حفظ نظم شهری، همکاری دستگاههای مختلف، از جمله وزارت آموزش و پرورش، شهرداریها و سازمان راهداری و حملونقل جادهای ضروری است. کارشناسان پلیس راهور با دانشآموزان بهصورت چهرهبهچهره جلسه آموزشی دارند و مفاهیم ایمنی را با زبان ساده منتقل میکنند.
وی افزود: آموزش ایمنی باید از مهدکودک و پیشدبستانی آغاز شود و تا دانشگاه ادامه یابد تا کودکان و نوجوانان مفاهیم ایمنی را ملکه ذهن خود کنند. این اقدامات، همراه با حضور میدانی مأموران، همکاری والدین و دستگاههای مرتبط، نقش کلیدی در کاهش حوادث و تصادفات دارد. امیدواریم با تمهیدات ویژه پلیس، پوشش میدانی، آموزش مستمر و همکاری همه دستگاهها و والدین، سال تحصیلی جدید با امنیت، نظم و آرامش برای همه دانشآموزان و شهروندان آغاز شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید