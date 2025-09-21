En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۳ هزار کودک قربانی حوادث رانندگی در یک سال

پوشش پررنگ و میدانی معابر، به ویژه مقابل مدارس، از ابتدای صبح تا حوالی ساعت ۹:۳۰ برقرار است. در سطح کشور بیش از ۴ هزار مدرسه تحت پوشش مستقیم مأموران پلیس قرار دارند که از این تعداد، ۲۹۹ مدرسه در شهر تهران فعال است.
کد خبر: ۱۳۲۹۷۶۵
| |
209 بازدید
۳ هزار کودک قربانی حوادث رانندگی در یک سال

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: سال گذشته نزدیک به ۲۰هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند که حدود ۳ هزار نفر از آنان کودکان بودند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سردار سید تیمور حسینی گفت: دیدن لباس سپید مأموران پلیس راهور در ساعات پرترافیک صبحگاهی آرامش‌بخش است و نشان می‌دهد که کسی مسئول نظم و ایمنی معابر است.

وی ادامه داد: آغاز سال تحصیلی به‌طور طبیعی با افزایش حدود ۲۰ درصدی تردد‌ها در معابر شهری همراه است. این افزایش، همزمان با پایان تابستان و آخرین فرصت‌های سفر و همچنین آماده‌سازی خانواده‌ها برای بازگشت کودکان به مدارس، موجب شلوغی و جنب‌وجوش مضاعف در سطح شهر و جاده‌ها می‌شود.

شرایط ویژه ترافیکی و تمهیدات پلیس

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: شش ماهه دوم سال، به ویژه در روز‌های ابتدایی بازگشایی مدارس، به‌طور طبیعی پر ترددتر است. سرویس مدارس هنوز به ثبات کامل نرسیده و بسیاری از والدین، روز‌های اول فرزندان خود را شخصاً به مدرسه می‌رسانند. این موارد دست به دست هم داده تا شرایط ترافیکی ویژه‌ای ایجاد شود.

وی در خصوص اقدامات پلیس راهور گفت: پوشش پررنگ و میدانی معابر، به ویژه مقابل مدارس، از ابتدای صبح تا حوالی ساعت ۹:۳۰ برقرار است. در سطح کشور بیش از ۴ هزار مدرسه تحت پوشش مستقیم مأموران پلیس قرار دارند که از این تعداد، ۲۹۹ مدرسه در شهر تهران فعال است.

آمار تصادفات و اهمیت ایمنی

حسینی با تأکید بر اهمیت ایمنی کودکان افزود: سال گذشته نزدیک به ۲۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند که حدود ۳ هزار نفر از آنان کودکان بودند. این واقعیت دردناک نشان می‌دهد که حفاظت از جان کودکان، آینده‌سازان کشور، نیازمند تلاش همه‌جانبه است.

وی تأکید کرد: اگر پلیس به تنهایی مسئولیت حفاظت از کودکان را به دوش بکشد، نتیجه مناسبی حاصل نخواهد شد. والدین، رانندگان و عابران پیاده باید با دقت و هوشیاری کامل عمل کنند و از جان خود و کودکان محافظت کنند.

نقش آموزش و پرورش و همکاری دستگاه‌ها

رئیس پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: برای موفقیت در کاهش تصادفات و حفظ نظم شهری، همکاری دستگاه‌های مختلف، از جمله وزارت آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ضروری است. کارشناسان پلیس راهور با دانش‌آموزان به‌صورت چهره‌به‌چهره جلسه آموزشی دارند و مفاهیم ایمنی را با زبان ساده منتقل می‌کنند.

وی افزود: آموزش ایمنی باید از مهدکودک و پیش‌دبستانی آغاز شود و تا دانشگاه ادامه یابد تا کودکان و نوجوانان مفاهیم ایمنی را ملکه ذهن خود کنند. این اقدامات، همراه با حضور میدانی مأموران، همکاری والدین و دستگاه‌های مرتبط، نقش کلیدی در کاهش حوادث و تصادفات دارد. امیدواریم با تمهیدات ویژه پلیس، پوشش میدانی، آموزش مستمر و همکاری همه دستگاه‌ها و والدین، سال تحصیلی جدید با امنیت، نظم و آرامش برای همه دانش‌آموزان و شهروندان آغاز شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تصادفات رانندگی پلیس راهور سال تحصیلی مرگ کودک بازگشایی مدارس
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پرونده مرگ تلخ دو کودک تهرانی با ماکارونی مسموم
رازگشایی از مرگ تلخ دو کودک با خوردن ماکارونی
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۲۳۸ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۹ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۰ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۵۸ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۲ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005Zvp
tabnak.ir/005Zvp