تأمین اجتماعی خبرساز شد/ پولی که سازمان می‌گیرد غیرقانونی است

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار تهران با اشاره به اینکه بخشنامه ۱۷۷۷ به ضرر کارگر و کارفرما است و در حال حاضر موضوع حتی از سوی اتاق بازرگانی هم پیگیری می‌شود، گفت: موضوعی که به آن اشاره شده، مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و مربوط به تیرماه است، اما تا این لحظه هنوز بخشنامه‌ای از سوی سازمان برای اجرا ابلاغ نشده است.
تأمین اجتماعی خبرساز شد؛رشوه برای اصلاح عناوین شغلی

کارشناس مسائل حقوقی، به تازگی اعلام کرده که «با همراهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت، مانع بخشنامه ۱۷۷۷ تأمین اجتماعی برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور از سر راه کارگران مشمول برداشته شد.» 

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، طبق این بخشنامه که از زمان اجرا مورد انتقادِ شدید کارگران و کارفرمایان است، تأمین اجتماعی ۳۰ درصد حق بیمه را به طور کامل برای تمام ایامی که حق بیمه برای یک عنوان شغلی غلط رد شده، از کارفرما دریافت می‌کند. حالا به گفته‌ی این کارشناس مسائل حقوقی، «سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است بدهی‌هایی که تحت عنوان اصلاح عناوین شغلی برای کارفرمایان مربوط به قبل از ۱۳۹۵ صادر شده، ظرف مدت یک‌ماه اصلاح کرده و خود بخشنامه ۱۷۷۷ را نیز به کلی مجدداً اصلاح کنند. به این ترتیب هر فیشی که در این مدت برای قبل از سال ۱۳۹۵ صادر و پرداخته نشده است، ابطال و پرونده‌ها نیز مختومه اعلام می‌شود.». 

تأمین اجتماعی نباید اقدام به محاسبه تفاوت دستمزد برای کارگر کند

اما آیا این موضوع قطعی است و بخشنامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اکنون در حال اجرا است؟ محسن باقری، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار تهران، در پاسخ به این سوال می‌گوید: بحث اصلی در حال حاضر، مربوط به خطای صورت‌گرفته در ثبت عنوان شغلی برخی کارگران است. به این ترتیب که کارگری که برای اصلاح عناوین شغلی خود مراجعه می‌کند، بدون آن‌که کارگر اعتراضی به میزان دستمزد داشته باشد، سازمان تأمین اجتماعی اقدام به محاسبه تفاوت دستمزد برای کارگر می‌کند، در حالی‌که چنین اقدامی اساساً در صلاحیت سازمان نیست. 

باقری ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی بدون ارائه خدمات مشخص، صرفاً با استناد به لیست‌های کارگری که به‌روز نشده و یا به علت مغایرت کد‌های شغلی با شغل کارگر، یا عناوینِ شغلی‌ای که به صورت «نامعلوم» یا «کارگر ساده» درج شده است، دستمزد‌ها را مجدداً محاسبه و مابه‌التفاوتِ آن را از کارفرما مطالبه می‌کند. این موضوع لزوما ناشی از تخلف کارفرما و تخطی از قانون نبوده که سازمان بخواهد مابه‌التفاوتِ حقوق را - آن هم وقتی کارگر اصلا درخواستی در رابطه با آن ندارد - از کارفرما بگیرد. 

این فعال کارگری تأکید کرد: بنابراین پولی که سازمان به موجب بخشنامه ۱۷۷۷ می‌گیرد کلاً غیرقانونی است و آرای متعدد دیوان عدالت اداری مبین این موضوع است. در پی این آرا بود که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به این موضوع ورود کرد. 

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار تهران گفت: به موجب رأی دیوان، سازمان صرفاً مجاز است در بازه شش‌ماهه نسبت به بازبینی و اصلاح حساب‌ها اقدام کند. در حسابرسی‌ها هم بررسیِ حساب‌های یک سال قبل امکان‌پذیر است، فراتر از این مدت، اختیار بازبینی و محاسبه مجدد وجود ندارد. به علاوه، مطابق قانون نظام صنفی نیز، در مواردی که کارگر نسبت به دستمزد خود اعتراضی ندارد، سازمان حق ورود و تجدید محاسبه ندارد. 

باقری گفت: با وجود این، سازمان تأمین اجتماعی در عمل کارگران را به شعب خود دعوت کرده و با اخذ فرم‌های «اصلاح یا ایجاد سابقه»، به صورت غیرقانونی لیست‌های سال‌های گذشته (حتی تا ۲۰ سال قبل) را بررسی نموده و بر مبنای تغییر عنوان شغلی، مبالغ سنگینی را از کارفرمایان مطالبه می‌کند. در بسیاری از موارد، این اقدام منجر به صدور بدهی‌های کلان (از چند صد میلیون تا چند میلیارد تومان) برای کارگاه‌های کوچک شده است. 

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار تهران گفت: این رویه علاوه بر آنکه مبنای قانونی ندارد، با اصول عدالت و انصاف نیز در تعارض است. در حالی که کارفرما در زمان خود لیست‌ها و حق بیمه را به‌طور کامل پرداخت کرده، سازمان با استناد به تغییر عنوان شغلی کارگر، مبالغی را مجدداً مطالبه می‌کند. 

باقری با اشاره به اینکه بخشنامه ۱۷۷۷ به ضرر کارگر و کارفرما است و در حال حاضر موضوع حتی از سوی اتاق بازرگانی هم پیگیری می‌شود، گفت: موضوعی که آقای خوشوقتی به آن اشاره کرده‌اند مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و مربوط به تیرماه است، اما تا این لحظه هنوز بخشنامه‌ای از سوی سازمان برای اجرا ابلاغ نشده و سازمان عملاً رویه قبل را اجرا می‌کند؛ بنابراین تا زمانی که این مصوبه به مرحله‌ی اجرایی نرسد نمی‌توان آن را خبری خوش برای کارگران به حساب آورد.

تامین اجتماعی سختی کار کارگران اصلاح مشاغل وزارت صمت رشوه حقوق کارگران کارفرمایان مستمری بگیران
نظرات بینندگان
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
5
3
پاسخ
کارشناس محترم تابناک نظر جنابعالی را به موارد ایراد به قانون مشاغل سخت که سالیان سال است سازمان با ان دست وپنجه نرم میکند جلب مینماید 1- عمده کارگران بدون ارائه مستند مدعی اشتغال در مشاغل در سالیان گذشته هستن واداره کارورفاه اجتماعی صرفا با اظهارات انها مشاغل را تایید مینماید2- درقانون مقرر بوده که صفت مشاغل سخت در کارگاهها بایستی ظرف دو سال اصلاح شود که نشد3- متاسفانه کارگاههای که به هر دلیل فاقد فعالیت تولیدی هستن باز عنوانین شغلی به عنوان سخت اعلام میشود 4- اداره کارورفاه اجتماعی به دلیل ذینفع نبودن به راحتی مشاغل را سخت تایید مینماید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
شماکه تابناک رو خطاب قرار میدید
اولا تابناک اشاره ای صحیح به قانون و الزاماتش کرده دوما استدلال شما در خصوص آرا کمیته های تشخیص مشاغل سخت وزیان آور غلط است چرا که آرای کمیته ها براساس بازرسی و مستندات شغلی گارگران صار میشود وفرض براینکه اشتباه یا با ملاحظه رای صادر کنند شما نماینده در کمیته دارید و کلا این موضوع نباید دلیلی برای سنگ اندازی غیرقانونی در مسیر کار بازنشتگی گارگران باشد
سینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
1
5
پاسخ
سازمان تامین اجتماعی سالها حق بیمه دریافت کرده و خدمات مناسب را ارائه نداده و حالا هم با لابی با مجلس و بدلیل قدرت مالی هر روز قوانین رو به نفع خودش تغییر میده و در زمان بازنشستگی هم قطعا حاضر نیست کسی بازنشسته بشه چون باید پول و هزینه دریافتی از کارگر یا بیمه گر رو پرداخت کنه
اداره کار و رفاه اجتماعی هر وقت به سود تامین اجتماعی نظر بده که حتما اداره بالا دستی و قانونه و الان که مطابق میل سازمان تامین هست بدون مستندات نظر میده؟
پاسخ ها
امید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
اقاسینا حق بیمه سی درصد جهت بازنشستگی در شرایط عادی است در مشاغل سخت فرد با بیست سال بازنشسته میشه متاسفانه هیچ قانون شفافی برای ان نوشته شده مثلا فردی که درمشاغل سخت اشتغال داره اضافه کار موضوعیت نداره یا درخصوص اشتغال همین افراد در همان کارگاه یا جای دیگر اشتغال بکارداشته باشندقوانین کار سکوت کرده

همین موضوع باعث شده با افزایش تعداد بازنشسته اشتغال جدیدی هم اتفاق نیافته وفقط بار افزایش هزینه بعهده سازمان باشه
مهراب هدایت جهان آباد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
2
پاسخ
اتفاقا تامین اجتماعی خیلی با اصلاح عناوین شغلی موافق نیست
چون باعث ضرر و زیان فراوان به این صندوق شده است

اما در اینجا کارفرمایان مقصر اصلی هستند
چون عناوین شغلی بیمه شدگان را به درستی ثبت نکرده یا متاسفانه گاهی عمدا شغل آنها را طور دیگری در لیست‌ها نوشته‌اند
در چنین مواردی حق کارگر و نیروی کار ضایع می‌شود
چون شغل او به درستی درج نشده است و باعث ایجاد ضرر و زیان و بروز مشکلاتی در بازنشستگی نیروی کار می‌شود

پس وظیفه تامین اجتماعی است در راستای حمایت از نیروی کار و جلوگیری از تضیع حقوق کارگران نسبت به اصلاح عناوین شغلی اقدام کند هرچند که ضرر و زیان فراوانی هم برای خود سازمان در پی دارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
شک نکنید تامین اجتماعی بفکر منفعت گارگر نبوده ونیست شما از پوششهای بیمه ای در درمان وغیره متوجه منفعت طلبی و سازمان میشوید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
3
6
پاسخ
تامین اجتماعی یکی از ظالمترین سازمانها در ایران هست و دستش تو جیب کارگرهاست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
3
پاسخ
رویه شغل سخت و زیان آور باید اصلاح شود . هیچ نظارتی نیست . اداره بهداشت که متولی تشخیص زیان آور بودن شغل هست بدون بازرسی و صرفا به دلیل عنوان شغلی هر درخواسی را تایید میکند. من در کارگاه کوچک خودم به قول اداره کار مصادیق زیان آور را حذف کردم و مواردی که باعث سختی شغل بود را رفع کردم و حتی تقدیر هم شدم ولی باز متاسفانه هر درخواستی که کارگران به اداره بهداشت میبرند بلافاصله تایید میشود. شغل مورد نظر جوشکاری میباشد که من فرایند را اتوماتیک و رباتیک کردم و اپراتور صرفا پشت پنل ربات هست و از اتاقک ایزوله شده فرایند را کنترل و هدایت میکند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
1
پاسخ
یه جاهایی شما بعد از کسر مخارج و مالیاتتون آزادین بقیه درامدتون رو هر جوری میخواهید خرج یا پس انداز کنید . اینجا با توجه به اینکه هم مردم و هم سازمانها خرجشون از درامدشون بیشتره همه آزادن اون کسری رو هر جوری دوست دارن از حلقوم همدیگه در بیارن
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
1
1
پاسخ
بنده به عنوان یک کارشناس سازمان ومدیرقبلی همین سازمان همیشه درگیر قوانین ناقص مجلس بودیم وهستیم متاسفانه دوستان به جای اخذ نظرات کارشناسی از کارمندان اجرایی و برطرف نمودن نواقص قانون فقط دنبال این هستن که مسئولیت خودرا به گردن سازمانها گذاشته الان دولت به عنوان بزرگترین بدهکار به سازمان است بعد دولت به صنوفی کمک دولت میدهد که وقتی مردم برای خرید به انها مراجعه میکنند به قیمت روز قیمت میدهند یا سهم خودرا به سازمان نمیدهد یا ماده 10نوسازی را مصوب میکنند یا مشاغل سخت را بدون ائین نامه درست تصویب میکند الان اگر اماری گرفته شود سن بازنشستگی از 50در شرایط عادی به 42 سال رسیده ونسبت تعداد بیمه به بازنشسته به نقطی زیر سر به سر رسیده ودولت واقایون در مجلس هنوز توجه ای به ان ندارند
پاسخ ها
اکبر زارع
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
درود بر شما کارشناس محترم
مگر کارشناسان و بازرسان محترم تامین اجتماعی خواب بودن یا منفعتی براشون داشته که همان زمان حق بیمه را درست و متناسب با شغل دریافت نکردن؟
کارگر با زجر وزحمت بدبختی روزگارش سپری میکنه الان هم موقعه بازنشستگی رسیده باید چند صد میلیون به عنوان عناوین شغلی پرداخت کنه و چند ده تا پیمانکار وکارفرما و شرکت عوض شده و هیچکس هزینه را تقبل نمی کند و مثل همیشه کارگر بیچاره از همه جا مانده و رانده باید پول و هزینه عناوین شغلی را پرداخت کند

در مورد سن بازنشستگی هم کارشناس محترم از پشت میزت بلند شو و فقط چند ماه در کنار کوره واسیای سیمان و تجهیزات فولاد و مس و پتروشیمی و پالایشگاهی و اتاق‌های کنترل با مسئولیت سنگین کار کن بعد نظر بده شخصی که کار فنی و صنعتی انجام داده و میده ۴۲ سالش برابر ۷۰ سال سن هس و به ندرت بعد از بازنشستگی به سن ۶۰ تا ۷۰ سال میرسن
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
1
2
پاسخ
باسلام توجه همگی را به این نکات جلب مینمایم 1 درسالهای گذشته لیستهای حقوق ودستمزد کاغذی به سازمان ارسال می شد 2 سازمان تصمیم گرفت انهارا به سیستم وارد کند 3 برای اینکار پیمانکار انتخاب کرد 4 پیمانکار با سهل انگاری ویابعمد وجهت سرعت بخشیدن بیشتر عناوین شغلی را کارگر ساده درج کرد 5 استناد سازمان به سیستم خودش است که ازپایه غلط است بااحترام
پاسخ ها
امید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
اقامهدی اصلا اینطوری نیست اولا از سال 77سیستم های مکانیزه شده دوما لیست کاغذی امها که نشده در شعب نگهداری میگرددبعد ماده 28،29،36 قانون کارفرما موظف است اطلاعات را به سازمان صحیح ارسال نماید وسازمان دخل وتصرفی تو این قضییه ندارد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
آقای امید من خودم سال های 77 تا 80 شاهد بودم حتی لیستهای بدون عنوان شغلی رو هم سازمان میپذیرفت وهیچ کنترل وحساسیتی نداشت وفقط پول بیمه مهم بود حالا که سازمان کم آورده دنبال جبران 40 سال بی تدبیری و بی نظمی خودش در پیچوندن گارگر هستش
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
2
پاسخ
جناب اقای امید پس چرا سازمان مصوبه ستاد تسهیل را اجرا نمیکند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
0
پاسخ
همه دنبال تضعیف حقوق کارگر هستند و حتی تامین اجتماعی . البته در دوران بحرانی کنونی مملکت هر گونه اجحاف در حق کارگران از جمله حذف مشاغل سخت و زیان آور می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای دولت و حکومت داشته باشد.
